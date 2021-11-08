Нацпроект для МСП позволил привлечь 350 резидентов в промпарки Татарстана

Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» позволила привлечь 350 новых резидентов в три промышленных парка Татарстана, сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

В двух промышленных парках для этого были построены и реконструированы новые объекты – в технополисе «Химград» и промпарке «Тюлячи», а также создан новый индустриальный парк «Саба», уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

В частности, резидентами, разместившимися в новых зданиях «Химграда», стали 59 компаний, в которых работают 903 человека. В их числе – татарстанская компания «ВР-Пласт», которая занимается производством инновационных полимерных компаундов.

На сегодня новые площади на «Химграде» заполнены уже на 99%, здесь разместились 59 компаний, которые трудоустроили 903 человека. В целом в технополисе сегодня насчитывается 333 резидента. То есть нацпроект позволил привлечь около 20% новых резидентов.

«В Татарстане большое внимание уделяется инфраструктурной поддержке предпринимателей c целью экономии времени на подключение к коммуникациям без отрыва от основного производственного процесса <…>. При поддержке даже одного промышленного парка одновременно оказывается помощь нескольким производственным компаниям», – приводит слова первого заместителя Минэкономики РТ Рустема Сибгатуллина пресс-служба.

Всего в Татарстане действует почти 100 промышленных парков, они созданы практически в каждом районе Татарстана. Их общая площадь – свыше 2 тыс. га, резидентами промпарков являются более 1,5 тыс. компаний, которые создали около 40 тыс. рабочих мест.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майскими» указами Президента Владимира Путина.