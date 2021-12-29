За год семьи с детьми из Татарстана получили 5 млрд господдержки благодаря нацпроекту

Благодаря национальному проекту «Демография» татарстанские семьи с детьми получили поддержку на сумму более 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В 2021 году в Татарстане активно реализовывались мероприятия национального проекта „Демография“. Проект направлен на поддержку семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни. Одна из инициатив нацпроекта — финансовая поддержка семей при рождении детей. В 2021 году в республике семьи, воспитывающие детей, получили поддержку на 5 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Так, 35,7 тыс. семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением первенцев на общую сумму 3,4 млрд рублей. Более 131 тыс. семьям была предоставлена компенсация части родительской платы за детский сад на общую сумму 911 млн рублей. Еще более 36 тыс. малышей в возрасте до трех лет были обеспечены детским питанием на 466 млн рублей. Около 2 тыс. женщин из сельской местности получили единовременные выплаты при рождении первого и третьих детей в семьях на общую сумму более 131 млн рублей.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и др.