Нацпроект «Демография»: За год на авто на медосмотры доставят 56 тыс. татарстанцев

Благодаря национальному проекту «Демография» за год на диспансеризацию и профилактические медосмотры на автомобилях в медицинские учреждения планируется доставить более 56 тыс. пожилых татарстанцев. Об этом сообщила сегодня начальник отдела Минтруда РТ Анжелика Валеева в прямом эфире в аккаунте «Объясняем.РТ».

Фото: © Натальи Рыбаковой

«В рамках регионального проекта „Старшее поколение“ нацпроекта „Демография“ в 2019 году за счет средств федерального бюджета республика приобрела 43 автомобиля, которые были переданы комплексным центрам социального обслуживания населения в муниципальных районах для доставки пожилых [людей], проживающих в сельской местности, для проведения диспансеризации и профосмотров», — рассказала спикер.

Такие услуги оказываются людям в возрасте 65 лет и старше. Пожилые люди в медорганизации доставляются по спискам. Их также подвозят в поликлиники на плановые медицинские диагностические мероприятия. К примеру, во время пандемии коронавируса пожилых людей доставляли в медучреждения на вакцинацию.

«В этом году планируется доставить 56,5 тыс. человек. На сегодняшний день доставлено около 14 тыс. человек, в том числе 6 тыс. пожилых людей на диспансеризацию», — отметила Валеева.

Серия прямых эфиров на социально-значимые темы стартовала на прошлой неделе в рамках информационного проекта Правительства России «Объясняем.рф». Проект «Объясняем.рф» реализуется в целях полноценного, оперативного и достоверного информирования жителей страны по волнующим и актуальным вопросам.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.