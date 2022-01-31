Нацпроект «Демография»: В больницы РТ в январе доставлены 3,5 тыс. пожилых сельчан

Благодаря реализации национального проекта «Демография» в медицинские организации Татарстана с начала этого года для прохождения медосмотров и диспансеризации доставлено более 3,5 тыс. пожилых сельчан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

С 2019 года в Татарстане в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, напомнили в ведомстве.

«На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех муниципальных районах республики. Межведомственное взаимодействие учреждений социального обслуживания и медицинских организаций осуществляется при доставке людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации», — отметили в министерстве.

Согласно оперативным данным, за январь в медицинские организации республики были доставлены более 3,5 тыс. человек, в том числе 972 человека — на диспансеризацию и профилактические осмотры.

Кроме того, в республике благодаря нацпроекту «Демография» созданы «школы ухода» на базе комплексных центров социального обслуживания. В 2020 году за счет средств федерального бюджета для них были приобретены средства малой реабилитации, наглядные материалы, манекены и другое необходимое оборудование. В 2020 году в «Школах ухода» основам ухода за пожилыми людьми было обучено около 1,8 тыс. татарстанцев, в 2021-м — более 2,2 тыс.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.