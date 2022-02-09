В Альметьевске по нацпроекту откроется кадровый центр «Работа России»

На этой неделе в Альметьевске откроется кадровый центр «Работа России», проект реализуется благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В 2021 году Центр занятости населения Альметьевска участвовал в проекте по модернизации и внедрению единых требований к работе службы занятости Татарстана. Здесь были разработаны новые комплексные услуги для молодых специалистов и социально незащищенных категорий граждан. Также разработаны новые комплексные услуги для работодателей, в том числе для малого бизнеса», — сказано в сообщении.

Внедрение единых требований к работе центров занятости населения способствует содействию в реализации профессионального потенциала татарстанцев и удовлетворению потребности работодателей в кадровых ресурсах. Открытие кадрового центра «Работа России» состоится 11 февраля.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина и охватывают ряд направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».