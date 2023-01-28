Музыка Дебюсси и симфонии Сибелиуса: оркестр Башкортостана начинает тур по Татарстану

Национальный симфонический оркестр Башкортостана выступит в Татарстане шестой раз за последние три года. Чем музыкальный коллектив из соседнего субъекта удивит искушенную публику в республике – в обзоре «Татар-информа».

В Татарстане начинается гастрольный тур Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гастрольный тур в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске

В Татарстане начинается гастрольный тур Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан (НСО РБ). Коллектив даст концерты в трех городах: в Нижнекамске он состоится 29 января в 17.00 (Нижнекамский музыкальный колледж им. С. Сайдашева), в Казани – 30 января в 18.30 (ГБКЗ им. С. Сайдашева), в Набережных Челнах – 31 января в 18.30 (Органный зал).

«Наш оркестр с Татарстаном вошел в активную фазу творческой дружбы только два года назад. В 2023 году это будет уже шестой концертный тур, чему мы несказанно рады. Ценители академической музыки в Татарстане очень радушны, хорошо нас принимают», – сообщил «Татар-информу» народный артист Башкортостана, генеральный директор НСО РБ Артур Назиуллин.

По его словам, в Татарстане прекрасные залы для симфонического оркестра. «Играть в них – одно удовольствие. Именно поэтому сюда хочется возвращаться», – добавил он.

В этот раз в исполнении Национального симфонического оркестра Башкортостана прозвучат «Рапсодия», «Медленный вальс» и «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» для кларнета с оркестром Клода Дебюсси, а также Первая и Седьмая симфонии Яна Сибелиуса.

«Это гениальная музыка. В ней есть глубина, космогония, как в музыке Малера и Брукнера. И если последние поднимают вопросы планетарного масштаба, то Сибелиус и Дебюсси как бы созерцают эту красоту», – рассказал «Татар-информу» главный дирижер оркестра, заслуженный артист Башкортостана Дмитрий Крюков.

Дмитрий Крюков: «Это гениальная музыка. В ней есть глубина, космогония, как в музыке Малера и Брукнера» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Музыка абсолютной красоты»

Огранят программу первая и последняя симфония Яна Сибелиуса. Композитора, в чьем творчестве отражен характер финского народа. Музыка настолько самобытна, что прославила имя творца далеко за пределами его родины.

«Симфонии Сибелиуса, как сказал великий пианист Владимир Ашкенази, дают почувствовать человеку, что он является не только частью природы, но частью Вселенной. Густые леса, северные ветра и бесконечная свобода – в его музыке дыхание вечности», – отметил дирижер.

Близок по композиторскому духу Сибелиусу и французский композитор Клод Дебюсси. В своих произведениях он отразил изменчивость дыхания самой природы.

«Я не люблю использовать слово “красота”, так как часто его употребляют в очень узком смысле. Но здесь невозможно без него обойтись. Это музыка абсолютной красоты», – поделился Дмитрий Крюков.

Особенных красок в музыку Дебюсси привнесет кларнет в руках одного из лучших кларнетистов современности Артура Назиуллина. Его отличает невероятно трепетная и в то же время виртуозная манера игры в сочетании с уникальным тембром самого инструмента: с его матовым звучанием в низком и невероятно выразительным в среднем тембрах.

Планируется, что оркестр вновь посетит республику в апреле Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гастрольный тур с татаро-башкирской музыкой

Национальный симфонический оркестр РБ активно гастролирует именно в Татарстане. Так часто за пределы Башкортостана оркестр выезжает разве что в Москву – традиционно оркестр «штурмует» сцену Большого концертного зала имени Чайковского.

Планируется, что оркестр вновь посетит республику в апреле. По словам Артура Назиуллина, коллектив подготовит уникальную программу, состоящую из музыки башкирских и татарстанских композиторов.

«Мы пока в процессе создания этой программы. Этот проект мы реализуем совместно с двумя союзами композиторов – башкирским и татарстанским. Из предложенного ими мы совместно с Дмитрием Крюковым выберем самые подходящие произведения под наш оркестр», – отметил он.