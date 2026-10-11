Начо высказался о поражении от «Динамо»

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на своем поле в рамках 10-го тура РПЛ проиграл московскому «Динамо». После матча эмоциями от игры поделился Начо:

– Как оцените прошедший матч? Чего не хватило для победы?

– Я думаю, красная карточка сказалась на игре, до удаления мы смотрелись хорошо, владели мячом, имели шансы. У «Динамо» был всего один момент, с которого случился гол. Думаю, что если бы не удаление, то матч сложился бы иначе.

– «Рубин» не побеждает уже четыре матча подряд. Это давит?

– Мы знаем об этом, но мы тренируемся хорошо, думаю, мы будем дальше побеждать, – сказал футболист после игры, – сказал Начо.



Добавим, «Рубин» в следующем туре РПЛ сыграет на выезде против московского «Спартака» 18 октября.