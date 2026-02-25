Начо – «восьмерка», Грипши в роли инсайда: конструктор Артиги на матч «Рубина» с «Динамо»

Уже в эту субботу «Рубину» предстоит провести первый матч в РПЛ после зимней паузы. На выезде казанцы сыграют против махачкалинского «Динамо». Какого стартового состава ожидать от Франка Артиги и предположительно по какой схеме сыграет «Рубин» – в конструкторе «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Испанский дебют в «Рубине»

В эти дни «Рубин» завершает подготовку к первому официальному матчу в 2026 году. Долгожданный рестарт РПЛ и не менее долгожданный дебют Франка Артиги в качестве наставника казанцев ожидается уже на предстоящих выходных.

Товарищеские игры на зимних сборах в Белеке по результатам прошли для «Рубина» удачно. Казанцы на классе доминировали над скромными командами из Казахстана, Узбекистана и Сербии. Лишь единожды Франк Артига вместе со своими подопечными позволили себе оступиться – в первой из двух спаренных встреч с «Оренбургом» (0:1).

Состав «Рубина» в большинстве товарищеских матчей в январе-феврале прилично отличался от времен Рашида Рахимова. Много играли Сиве и Кузнецов, регулярно давались шансы проявить себя Васильеву, Мукбе, Лобову и Апшацеву. Артига ясно дал понять, что формировать состав на первые весенние матчи будет исходя из того, как проявят себя игроки в Белеке. Особенно это стало актуально на фоне травм Даку и Иву – футболистов, составлявших костяк «Рубина» осенью.

Франк Артига нарисовал приблизительный состав «Рубина» на матч с «Динамо» Махачкала в товарищеской встрече против «Оренбурга»

Давно замечено, что тренеры определяются со стартовым составом на первый весенний тур РПЛ перед заключительной товарищеской игрой на сборах. Франк Артига эту гипотезу подтвердил, выпустив в первом матче с «Оренбургом» откровенный резерв, а уже во второй встрече против «газовиков» собрал в одну команду всех сильнейших.

Таковыми стали Ставер, Арройо, Вуячич, Нижегородов, Мальдонадо, Рожков, Апшацев, Йочич, Ходжа, Шабанхаджай и Сиве. Из данного состава и схематического подбора игроков следует, что Франк Артига не отрекся от канонов, которые заложил в «Рубин» Рашид Рахимов. Об этом он, кстати, говорил в своих нескольких февральских интервью.

Испанец не желает посыпать пеплом наработки Рахимова. Скорее, он хочет их модернизировать. Артига видел много хорошего в «Рубине» Рахимова, но свою испанскую лепту в виде контроля мяча, высокой линии обороны он, конечно, в казанский клуб внес. Это было показано уже в первых товарищеских встречах.

Предположительные состав и схема «Рубина» на матч 19-го тура с «Динамо» Махачкала. Схема: 3-4-2-1

Дело Рахимова живет! Артиге понравилась концепция с тремя центральными защитниками и двумя латералями

По вратарской позиции в «Рубине» все очевидно, как дважды два. Евгений Ставер стабилен, надежен. За полтора года пребывания в Казани он уверенно закрепил за собой статус основного голкипера команды и дорос до уровня главной сборной России. Трансфер из «Волги» 27-летнего Алексея Кеняйкина, который «Рубин» совершил этой зимой, – приобретение скорее в сторону следующего сезона.

С возрастным Артуром Нигматуллиным казанцы вряд ли пролонгируют контракт, истекающий летом 2026 года. Держать в команде ради кубковых матчей 35-летнего Нигматуллина бессмысленно, а для Кеняйкина это шанс заявить о себе и, по большому счету, повторить путь Евгения Ставера, который в 2024 году переходил из «Енисея» с нулевым опытом выступления в РПЛ.

По защитникам в «Рубине» картина тоже плюс-минус понятная. Франк Артига, как мы уже отметили ранее, в этом вопросе продолжил дело Рашида Рахимова. Тройка центральных, где две фамилии, скорее всего, незыблемы – Вуячич и Мальдонадо. Черногорец с момента перехода в «Рубин» в 2023 году мгновенно взял на себя бремя лидера – как на поле, так и в раздевалке. И надо сказать, здорово его тащит. С Вуячичем и без Вуячича казанцы совершенно по-разному играют в обороне.

Мальдонадо настолько круто показал себя в «товарке» с «Пахтакором», что буквально за 45 минут сумел явить Артиге очень высокий класс понимания игры. Габаритный защитник хорош в борьбе, да к тому же с первым пасом. Единственный вопрос – готов ли гондурасский футболист к полным 90 минутам матча. Смог ли он функционально окончательно восстановиться после долгой реабилитации от тяжелой травмы?

Третьим центральным защитником пока промежуточно числится Константин Нижегородов. Почему именно на него положил глаз Артига? Предположим, что дело тоже в умении отдавать качественные передачи. Оборона «Рубина» под руководством испанского специалиста будет подниматься заметно выше, чем при Рахимове. Защитникам придется пересекать время от времени район центрального круга, чтобы быть в симбиозе с полузащитниками. Без добротного первого паса это будет сделать очень сложно.

Левую ногу Нижегородова в свое время боготворил Леонид Слуцкий, но вот в остальных оборонительных компонентах игроку нужно было добавить. Рахимов достаточно долго не котировал футболиста на роль основного защитника. Но осенью прошедшего года Константин прилично прибавил, за что удостоился не только солидного игрового времени от бывшего наставника, но и нового контракта с «Рубином» до 2029 года.

На подмену Нижегородову есть Грицаенко и Тесленко, но оба проигрывают Константину как раз таки в качестве отдаваемых передач. Поэтому в контексте футбола Артиги рассчитывать на место в основном составе им будет сложно. Никита Лобов подает надежды, но на фоне прогрессирующего Нижегородова он тоже не выглядит более предпочтительной кандидатурой.

Место латералей в схеме Артиги с тремя защитниками займут Илья Рожков и Андерсон Арройо. Здесь тоже без сюрпризов. Первый – ценный российский паспортист, за которым вот уже три года охотятся клубы первой пятерки РПЛ. А второй – сильнее по совокупности качеств, чем Руслан Безруков, и намного моложе, чем Дмитрий Кабутов, заметно сдавший в последние годы в сравнении с блистательным сезоном 2023/24.

Предположительные состав и схема «Рубина» на матч с «Динамо» Махачкала. Схема: 3-4-1-2

Первый чилиец в истории «Рубина» готов сиять весной

Переходя к анализу расстановки в центре поля, надо сразу обозначить, что в заключительный день зимнего трансферного окна «Рубин» приобрел сразу двух полузащитников.

Игнасио Сааведра из «Сочи» (первый чилиец в истории казанского клуба) был чуть ли не единственным светлым пятном в составе южан прошедшей осенью. Начо – классическая «восьмерка», впрочем, обладающая большим атакующим потенциалом. Сааведре не свойственно опускаться слишком низко, играть фактически еще одного защитника, это не Дмитрий Баринов из ЦСКА. У чилийца светлая голова и самое главное – есть навыки классного диспетчера, снабжающего передачами линию атаки. Если Начо наберет форму и выдаст свою прайм-версию, для «Рубина» он может стать типажом Андреа Пирло для «Милана».

Место второго полузащитника в центре поля наверняка занял бы Угочукву Иву, если бы был здоров. Нигериец с армянским паспортом зарекомендовал себя в РПЛ как образцовый разрушающий опорник. Вот уже два трансферных окна Иву сватают то в «Локомотив», то в ЦСКА, однако судьба все еще оставляет его в Казани. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова был очень зависим от этого полузащитника. Не меньше, чем от Вуячича или Даку. Тем болезненнее для Артиги, что на сегодняшний день нет даже предположительных дат, когда Иву сможет появиться на поле. На сборах в Турции полузащитник не занимался даже по индивидуальной программе.

Место Иву в паре с Сааведрой, вероятно, займет Богдан Йочич. Во-первых, он объемный и способный обуздать широкий фронт скоростной работы. А во-вторых, все-таки меньше склонен к ошибкам и невынужденным авантюрам, чем Велдин Ходжа.

К слову говоря, о Ходже. В нескольких товарищеских матчах на сборах в Турции Франк Артига использовал его на позиции правого инсайда. Что очень необычно, учитывая, казалось бы, узкий профиль Ходжи как футболиста.

Для Артиги кандидатура балканца привлекательна. Как и Йочич, Ходжа очень объемный и скоростной, готовый запросто пробегать по 12-13 км за матч. Другой вопрос, как использовать правильно косовара, чтобы применить в игре его лучшие качества. Над этим Артиге серьезно предстоит поломать голову.

В позиции инсайда или плеймейкера видит Назми Грипши в «Рубине» Франк Артига?

В аналогичном положении сейчас наверняка пребывает и Назми Грипши. К «Рубину» албанец присоединился из «Астаны», и этот трансфер – большая победа для казанского клуба. Быстрый, мобильный и очень техничный плеймейкер здорово себя проявлял в казахстанской команде на позиции левого инсайда. Грипши ни в коем разе не вингер, он не стоит строго на фланге. В «Астане» он играл всегда как бы в промежутке, полуфланге, между линиями. Мог запросто сместиться в центр и в духе Филиппе Коутиньо дирижировать передачами в адрес нападающих.

То есть Артига может использовать Назми Грипши или на позиции «десятки», или на позиции левого инсайда. Во втором случае на другом краю, справа, окажется соответственно Дардан Шабанхаджай. Если все-таки в «Рубине» появится чистый плеймейкер, то схема претерпит изменения и преобразится в 2-1-2, где нападающих сыграют Сиве и Шабанхаджай, пониже встанет Грипши, а в центре поля расположатся Начо и Йочич.

Сиве настроен бороться с Даку за игровое время в РПЛ

Жак Сиве стал лучшим бомбардиром «Рубина» на зимних сборах в Турции. В отсутствие Даку француз окрылился и почувствовал небывалую уверенность в своих силах. Сиве хочет произвести на Артигу самое сильное впечатление, это чувствовалось по «товаркам» «Рубина».

Француз постоянно шел в прессинг, играл с желанием, всегда действовал с нацеленностью на ворота. Неудивительно, что на фоне такого Сиве медики «Рубина» не особо форсируют восстановление Даку, дают спокойно ему залечить все болячки. Когда албанец будет здоров, конечно, он займет место француза в основном составе. Тем не менее может так произойти, что Артига откажется от Шабанхаджая, особенно если «Рубин» будет играть в два центральных нападающих.

Хотя австриец был так хорош на сборах слева в атаке, что, скорее всего, схему с инсайдами испанский тренер оставит. И тут еще новая мысль для творчества у Франка Артиги – а сумеет ли тот же Грипши быть эффективным на правом фланге нападения так же, как и на левом?

Или все-таки албанец полноценно примерит на себя роль свободного художника, как Антуан Гризманн в мадридском «Атлетико», и будет передвигаться под нападающими там, где ему будет комфортнее и удобнее. Как видите, вариантов с расположением игроков «Рубина» возникает масса. Мы привели только несколько вариантов весенних схем казанского клуба. Последнее слово будет в любом случае за Франком Артигой.