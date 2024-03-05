«Начнется с глобального удара»: Минобороны РФ раскрыло сценарии атак на Россию

Напасть на РФ могут с помощью воздушно-наземной или воздушно-морской операция. Причем обе начнутся с быстрого глобального удара. Одновременно с этим могут нанести массированные ракетно-авиационные удары. Такой сценарий атаки представили в одном из журналов Минобороны России, на который ссылается РИА «Новости».

В материале говорится, что иностранные специалисты рассматривают создание воинских формирований нового типа – ООФ (объединенные оперативные формирования). Предполагается, что это будут межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск, которые смогут быстро и комплексно поразить административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру противника.

Отмечается, что авиация «пойдет в бой» первой, так как это наиболее маневренный и адаптивный вид войск. Причем они ударят, возможно, еще до развертывания основной группировки.

По мнению авторов, до того, как начнется активная фаза операции, оперативные формирования противника будут провоцировать, проявлять агрессию и показывать другие демонстративные действия. Агрессор может постоянно разведывать обстановку с помощью самолетов и беспилотников.

Также в статье предполагают, что численность ООФ может составлять от 50 до 70% от состава, который будет действовать во время войны.

Как следствие, все эти факторы расширяют систему угроз России в военном отношении, требуют «прокачки» уровня безопасности страны. В материале уточнили, что одну из ключевых ролей в этом смысле играют Воздушно-космические силы (ВКС).

Повышение роли этих сил в общей структуре военных конфликтов ставят перед Россией новые задачи: оснастить их новыми и модернизированными системами вооружения, внедрить перспективные автоматизированные системы управления, усовершенствовать разведывательное обеспечение и так далее.

Еще следует выработать новые взгляды на организацию боевого применения авиационных сил как в мирное, так и в военное время, «соответствующее существующим и перспективным формам применения и способам действий средств воздушно-космического нападения противника», пишут в журнале.