Нацмузей Татарстана представит выставку «Живое наследие Беларуси»

В Национальном музее Татарстана 25 июля впервые откроется выставочный проект, посвященный традиционной белорусской культуре. Посетители смогут ознакомиться с выставкой «Живое наследие Беларуси», экспонаты доставлены из Национального исторического музея Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба Нацмузея РТ

Экспозиция отражает духовное богатство белорусского народа через его обычаи, а также раскрывает характерные особенности белорусской традиционной культуры всех шести регионов страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

Посетители выставки увидят народные костюмы и образцы народных промыслов. Они также смогут познакомиться с такой важной составляющей культурного наследия Беларуси, как соломоплетение. Это уникальное ремесло, которым жители этих земель овладели в глубокой древности. Изделия из соломы имели раньше сакральный и магический смысл, а их утилитарное назначение актуально и по сей день.

Среди многочисленных экспонатов выставки «Живое наследие Беларуси» интерес публики вызовут также деревянные музыкальные инструменты, изготовленные народным мастером Марьяном Скромблевичем (внесены в список Нематериального культурного наследия РБ), известные в стране неглюбские рушники, соломенные пауки-обереги, вытинанки (вырезанные из бумаги кружевные узоры), изделия шаповалов, образцы черно-дымленой керамики и другие артефакты.

Выставка будет работать до 17 сентября 2023 года.