Нацмузей Татарстана представит большую выставку «Китайские коллекции музеев России»

Масштабный сборный выставочный проект «Китайские коллекции музеев России» откроется в Национальном музее Татарстана 21 октября – к саммиту БРИКС.

Уникальные предметы из своих фондов, например, памятники буддийского искусства Китая для выставки предоставляют Национальный музей Бурятии. А также Музей искусства народов Востока (Москва), музей-заповедник «Петергоф», Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник, Кяхтинский музей имени академика Обручева (Бурятия) и Хабаровский музей имени Гродекова.

«Более 200 экспонатов представит сам Национальный музей Татарстана. Еще около сотни предметов – другие музеи-участники проекта. Эти экспонаты затрагивают разные эпохи и разные сферы жизни, и некоторые из них будут представлены впервые. Выставка займет Графитовый зал второго этажа нашего музея», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ.

Алтарная статуэтка «Триада Будд Милэ» Фото: предоставлено НМ РТ

Так один из предметов от Национального музея Бурятии – скульптура «Триада Будд Милэ». Эта алтарная фигура представляет раннюю китайскую буддийскую скульптуру. Нашли ее в 1927 году на территории Иволгинского гуннского городища, северной столицы империи Хунну.

Посетители также увидят скульптуры Будд, тибетскую буддийскую живопись танка, в которой отражалась буддийская картина мира с колесом бытия, а еще платье мальчика, которого признали шестым перевоплощением Ганжирвы-гэгэна (один из высших иерархов ламаистской церкви, настоятель Цугольского дацана – прим. Т-и) и т.д.

«Китайскую коллекцию Национального музея Татарстана составляют предметы из собраний казанских коллекционеров – Андрея Лихачева, Василия Флоринского и Николая Высоцкого. Мы будем экспонировать на выставке фарфоровые изделия, вазы, краснолаковые изделия, китайскую бронзу разных эпох Цинь и Минь, китайские народные картины, буддийские артефакты. Одним из самых крупных экспонатов выставки станет напольная китайская ваза», – отметили в пресс-службе музея.

Выставку «Китайские коллекции музеев России» можно будет посмотреть до 1 февраля, в том числе по Пушкинской карте.