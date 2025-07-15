Нацмузей Татарстана передал Казанскому собору крышку раки святителя Варсонофия

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня Национальный музей Республики Татарстан передал Татарстанской митрополии отреставрированную крышку раки святителя Варсонофия, которую разместили в Казанском соборе, а также оклад Казанской иконы Божией Матери, также отреставрированный в этом году.

Передача святынь приурочена сразу к нескольким событиям: 470-летию Казанской епархии, 446-летию обретения Казанской иконы Божией Матери и 430-летию обретения мощей святителя Варсонофия.

Реликвии передаются на временное хранение и остаются в составе Музейного фонда Российской Федерации под наблюдением музейных специалистов.

Святитель Варсонофий, епископ Тверской – казанский чудотворец. Родился он около 1495 года в Серпухове. При рождении он был назван Иоанном. В 17 лет он был взят в плен крымскими татарами. Находясь в заточении, продолжал быть верен Христу, вел жизнь, схожую с той, что ведут послушники в монастыре, постоянно молился и трудился без прекословия. За три года в плену он выучил татарский язык и даже научился писать. В дальнейшем был возведен в сан игумена Николо-Пешношской Мефодиевой пустыни.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заметил усердие Варсонофия сам Иван Грозный, который побывал в обители во время паломнической поездки. Именно благодаря знанию татарского языка царь назначил игумена первым архиепископом Казанским. В 1556 году он основал Преображенский монастырь в Казанском Кремле. Он вел широкую миссионерскую деятельность среди народов Поволжья, прославился способностями исцелять душевные и телесные болезни.

Скончался Варсонофий 11 апреля 1576 года и был погребен в соборе Спасо-Преображенского монастыря.

Крышка раки святителя была создана в 1834 году – эту дату определили благодаря клейму на ней.

До 1918 года реликвия хранилась в Спасо-Преображенском монастыре на территории кремля, после чего мощи перенесли в Богородицкий монастырь, затем в Петропавловский собор. В 1939 году святыню передали в Центральный музей ТАССР.

Крышка раки выполнена из серебра с позолотой, латуни и стекла в технике высокорельефной чеканки и пайки. Ее вес – 8,9 кг. На серебряном позолоченном полотне изготовлено чеканное барельефное изображение святителя в рост, облаченного в одеяние епископа.

Реставрационная работа началась в прошлом году по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оклад Казанской иконы Божией Матери состоит из трех предметов: большой рамы-оклада, малой рамы-оклада и киота. Поля рамы выполнены в XVII веке. Внешний оклад является даром, сделанным полковником Андреем Иоанновичем Змеевым в 1739 году.

Чудотворная икона была явлена в 1579 году и является одной из самых почитаемых образов Богородицы по всему миру. В 1904 году образ был украден, и до сих пор неизвестно место его нахождения.

В связи с работами по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери оклад явленой иконы был представлен на выставке в Государственном музее изобразительных искусств РТ в 2016 году.

Крышка раки святителя Варсонофия, как и оклад иконы Казанской Божией матери, занимает особое место в собрании православных памятников Национального музея Республики Татарстан.