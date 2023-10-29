Нацмузей Татарстана и его филиалы объединит «Ночь культурного единства»

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Национальный музей Татарстана и его филиалы примут участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», в рамках «Ночи культурного единства» будут организованы 70 различных мероприятий. Об этом передает пресс-служба Минкультуры республики.

Одновременно в разных локациях состоятся концерты, читки стихов, спектакли, дефиле, мастер-классы, лекции, экскурсии, квесты, квизы. Участниками станут Музей Горького и Шаляпина, Литературный музей Тукая, Дом татарской книги, а также партнеры музея – клуб «Шарык», Казанский ТЮЗ, культурное пространство «Искусство жить».

«Все площадки будут связаны не только на словах: между ними будет курсировать двухэтажный красный автобус», – отмечается в сообщении.

Подробная программа опубликована на сайте министерства. Программа стартует в 13 часов в Нацмузее, с 18 часов вход свободный.