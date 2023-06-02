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Нацмузей Татарстана и его филиалы на один день станут бесплатными
6 июня жители гости Казани смогут бесплатно посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы. На новый режим работы музей переходит каждый первый вторник месяца.
Бесплатный вход в этот день будет в литературный музей Габдуллы Тукая, музей М.Горького и Ф.Шаляпина, дом-музей В.Ленина, музей-квартиру М.Джалиля, дом-музей Е.Боратынского, музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш.Камала и Музей К.Насыри, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.
Ознакомиться с графиком работы учреждений можно на сайте музея.
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