Нацмузей Татарстана готовит специальную программу для переселенцев из Донбасса
На здании Национального музея Татарстана появилась буква Z, символизирующая поддержку администрацией учреждения специальной военной операции на Украине. При этом для переселенцев из Донбасса, которые прибыли в республику, в музее готовят новую программу. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала генеральный директор Нацмузея РТ Алиса Вяткина.
«Сейчас мы готовим специальную программу для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Программа будет составлена так, чтобы гости смогли познакомиться с богатейшей культурой Татарстана. Ведь наш регион — это пример дружбы между народами для всей страны. Пример гармоничного и плодотворного взаимодействия между этносами, конфессиями, разными культурами. Именно об этом мы хотим рассказать людям», — заявила собеседница агентства.
При этом Вяткина обратила внимание на то, что, на ее взгляд, культура всегда была сферой, которая объединяет людей, и что это особенно важно сейчас.
Кроме того, она напомнила, что Национальный музей РТ вместе со всеми своими филиалами принимал участие в акции «Культурная Vесна», которая проходила в марте.
«Мы старались охватить все аудитории — мероприятия были очень различны. Обзорные экскурсии по музею, пешеходные экскурсии по улицам Казани, музейные занятия, лекции, концерты и многое другое. Мы подготовили всё таким образом, чтобы было интересно и детям, и взрослым», — заключила гендиректор Нацмузея РТ.
Специальная военная операция на Украине стартовала 24 февраля. Ее необходимость Президент РФ Владимир Путин обосновал просьбой о помощи со стороны республик Донбасса. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.