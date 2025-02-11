Нацмузей Татарстана анонсировал создание аудиогида по фешинским местам Казани

Национальный музей Татарстана к сентябрю создаст и разместит в открытом доступе экскурсию-аудиоспектакль по фешинским местам Казани. Об этом на общественной дискуссии «Зачем Казани авангард?» рассказала куратор спецпроектов музея Анастасия Мокрополова.

Николай Фешин, напомним, – одно из имен, которыми гордится Казань. Это один из видных деятелей прошлого, художник, снискавших славу далеко за пределами страны. Прожив 42 года в Казани, в 1923 году он эмигрировал в Америку, где и получил грандиозное призвание.

Аудиогид, который намерен создать Национальный музей Татарстана, получив на инициативу грант Фонда Потанина, будет двухчасовым. Слушая его, можно будет пройти маршрут по центру Казани длиной в 7 км: от Евдокиевской церкви, где крестили будущего мастера кисти, через одно из красивейших зданий города – Казанское художественное училище, где он учился и потом преподавал, и до Арского кладбища, где в 1976 году был перезахоронен привезенный из Америки прах художника.

Поскольку представлять собой аудиогид будет не только экскурсию, но и спектакль, в котором предполагается рассказать как о творчестве Фешина, так и о том, каким он был человеком, слушать его можно будет в любой точке мира и при любых обстоятельствах – необязательно следуя по улицам Казани.

«Аудиогид будет не банальным рассказом. Мы будем добавлять театрализованные элементы. Получится что-то вроде подкаста прогулки на два голоса – мужской и женский. Один голос будет рассказывать про творчество, второй про эпизоды жизни Фешина. В спектакле будет много документальных вставок, воспоминаний друзей, знакомых», – рассказал соучастник грантового проекта, основатель одного из краеведческих медиа Казани Михаил Остудин.

Одним из голосов аудиоспектакля-гида станет актер театра и кино, артист озвучкии дубляжа Иван Литвинов – внук народного артиста РСФСР Николая Литвинова, создавшего популярную в 1970-1980 передачу «Радионяня». Кастинг на женский голос еще не проводился.

Пилотные треки Национальный музей предположительно представит в августе. Полная версия будет доступна на IZI Travel с сентября. Возможно, запуск проекта приурочат к 9 сентября – в этот день Казанскому художественному училищу, в отреставрированном здании которого прошла общественная дискуссия, исполнится 130 лет.