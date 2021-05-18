Нацмузей РТ взял номинацию «Творцы Победы» международного конкурса о шедеврах войны

Национальный музей Татарстана победил в номинации «Творцы Победы» международного конкурса видеороликов «Шедевры Территории Победы», который проводился Музеем Победы. Конкурсные работы были размещены на сайте главного военно-исторического музея России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, там же происходило голосование пользователей.

Лучшие видеопрезентации произведений на военную тематику посетители сайта выбирали из 157 заявок 130 музеев России и зарубежья. Участниками стали, в том числе, музеи Крыма, Донецка, Беларуси. Онлайн-голосование проходило с 5 апреля по 9 мая 2021 года.

Национальный музей РТ представил три видеоролика, рассказав о рисунках из своих фондов, созданных в военных условиях. На одном изображен погибший за три месяца до Победы поэт Фатых Карим. Его карандашный портрет нарисовал художник Байназар Альменов в 1944 году, будучи художником фронтовой газеты.

На другом рисунке – последнее прижизненное изображение Мусы Джалиля до того, как он был взят в плен в 1942 году. Поэт подписан как старший политрук Залилов.

«Юрий Ряховский был молодым офицером и художником-любителем в то время. Они вместе служили с Джалилем. Портрет поэта был создан в городке Малая Вишера Новгородской области, там в тот момент был штаб Волховского фронта, где Ряховский был командиром взвода», – рассказала «Татар-информ» старший научный сотрудник отдела изобразительных и документальных источников Национального музея РТ Елена Ипполитова.

Третий рисунок Николая Елагина, попавшего в плен и прошедшего несколько лагерей. Названия зарисовка не имеет, музейщики обозначили ее «За колючей проволокой» – фронтовик сделал ее в последние дни нахождения в одном из лагерей за несколько дней до полной победы СССР.

«Как он рассказывал своей дочери, в этот период у него появилась возможность сделать карандашные наброски. Впоследствии эта коллекция карандашных набросков попала к нам в музей: рисунки передала нам сотрудница нашего музея, а ей – дочь художника», – пояснила собеседница агентства.

Помимо Национального музея РТ в конкурсе видеороликов о шедеврах Победы от Татарстана приняли также участие НКЦ «Казань» (с рассказом о скульптуре «Солдат-освободитель», установленной в 2020 году в парке Победы), Музейный комплекс города Казани (представивший произведения Константина Васильева), Елабужский и Чистопольский музеи-заповедники, а также Казанский Кремль, Музей ИЗО РТ, мемориальный музей Мусы Джалиля и галерея Ильдара Зарипова.

Победителем конкурса «Шедевры территории Победы» стал Музей истории молодежного движения из Рязани, рассказавший о скульптуре «Скорбь» заслуженного художника РФ, лауреата премии Ленинского комсомола Антонины Усаченко.