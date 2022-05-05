Нацмузей РТ впервые покажет копию знамени Победы, созданную для Казани по заданию Шойгу

Национальный музей Республики Татарстан проведет торжественную церемонию преклонения перед Знаменем Победы, приуроченную к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие состоится в полдень 6 мая.

«Из фондов музея впервые вынесут точную копию Знамени Победы, изготовленную в Москве специально для Татарстана по распоряжению министра обороны РФ Героя России генерала армии Сергея Шойгу. Ее создала реставратор Центрального музея Вооруженных Сил Дарья Родионова, а в наш музей эта копия знамени была передана в октябре 2018 года. Церемония будет проходить в конференц-зале Национального музея РТ, где также разместят боевые знамена двух воинских частей Великой Отечественной войны, сформированных в республике. Все три знамени посетители смогут видеть в течение дня», – уточнили «Татар-информу» в пресс-службе музея.

Знамя Победы, напоминает Национальный музей РТ, – официальный символ победы советского народа в Великой Отечественной войне. Впервые оно было пронесено на военном параде на Красной площади 9 мая 1965 года по случаю 20-летия Победы.

Помимо копии знамени Победы, впервые из фондов главного республиканского музея вынесут знамя 1160-го стрелкового Минского ордена Суворова полка. Полк этот впервые вступил в бой в Подмосковье, освобождал Минск, сражался в Восточной Пруссии. На полотнище его памятная надпись от вручителя – Президиума Верховного Совета СССР.

А вот знамя 280-го артиллерийского полка 146-й дивизии участники и гости традиционной для музея церемонии увидят уже не впервые. Дивизия, отмечают музейщики, была сформирована в ТАССР и участвовала в штурме Берлина. На обеих сторонах знамени надписи «Смерть немецким оккупантам!», «Под знаменем Ленина-Сталина вперед к Победе!», «280-му артиллерийскому полку от трудящихся Бугульминского района» и «Истребим фашистских оккупантов всех до единого!».

Участниками церемонии станут почетный караул курсантов Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища и Казанское суворовское военное училище, гостями – представители Министерства культуры и Министрества по делам молодежи РТ, а также прокуратуры, отметили в пресс-службе музея.