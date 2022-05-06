Нацмузей РТ показал копию знамени Победы, созданную для Казани по приказу Шойгу

В преддверии 9 мая в Национальном музее Татарстана впервые была представлена копия знамени Победы, которая была изготовлена для республики по поручению министра обороны РФ, героя России, генерала армии Сергея Шойгу. Оно создано реставратором Центрального музея Вооруженных Сил Дарьей Родионовой и передано в Казань в 2018 году.

«Вся наша огромная страна 9 мая будет отмечать годовщину Великой Победы, завоеванной нашими дедами и прадедами. Задача молодого поколения - помнить и осознавать это, чтобы перенять ответственность за судьбу Отечества», - отметила замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

Кроме копии знамени Победы, были вынесены ещё два: знамя 1160-го стрелкового Минского ордена Суворова полка и 280-го артиллерийского полка 146-й дивизии, которая была сформирована в Казани и участвовала во взятии Берлина. Сегодня весь день они будут выставлены в Национальном музее РТ, а затем их уберут обратно в хранилище.

На торжественной церемонии преклонения перед знаменем Победы был организован небольшой концерт, на котором исполнили песни и стихи о войне.

«Я очень горжусь тем, что Национальный музей Татарстана хранит память о тех далёких трагичных, но в то же время великих и героических событиях. Я горжусь тем, что в Нацмузее есть традиция каждый год 6 мая выносить боевые знамёна», - сказала генеральный директор Нацмузея РТ Алиса Вяткина.

Боевое знамя - это очень важный символ для солдата, поэтому зачастую они защищают его не жалея даже своей жизни, добавил заместитель военного комиссара РТ по призыву граждан к военной службе Ильшат Каримов.

«Знамя воинской части - это ее сердце. Поэтому во все времена наши отцы, деды и прадеды с любовью и трепетом оберегали знамёна воинских частей, иногда даже ценой своей жизни», - заявил он.

Каримов напомнил историю о бабушке, которая вышла с красным знаменем. По его словам, этот поступок говорит о том, что русский воин стоит стеной за правду.