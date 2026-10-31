Нацмузей РТ в «Ночь искусств» запустит новый социальный проект

Национальный музей Республики Татарстан 3 ноября, в «Ночь искусств», запустит новый социальный проект – акцию «Знакомство в музее». Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Желающим присоединиться к акции необходимо получить у администратора зеленый браслет – «знак того, что вы открыты к новым знакомствам и не против, если к вам подойдут». Осматривая экспозицию, следует делиться впечатлениями и заговаривать с другими участниками: поводом станет любой экспонат или общая тема.

Поддержку проекту оказывают Управления ЗАГС Кабмина РТ и Управления ЗАГС по Казани запускает социальный проект «Знакомство в музее». Его организаторы рассчитывают дать людям возможность знакомиться вживую: не через экран и не на шумной вечеринке, а в пространстве культуры.

На браслет нанесен QR-код со страницей проекта, где размещены подробности об инициативе и анонсы специальных мероприятий для участников. Зеленый браслет – знак открытости к знакомствам, но не согласие на любое общение. «Уважайте личные границы и спокойно принимайте отказ», – призвали в музее.

Программа мероприятия в конференц-зале на 2-м этаже начнется в 15.00 с лекции «Вино, корабли и амфоры» (16+) Леонида Ширяева, хранителя коллекции «Археология». В 16.00 состоится лекция с фондовым показом «Клинки Востока» (14+), которую проведет Владислав Мухин, заведующий отделом специального хранения Национального музея РТ. На 17 часов намечен концерт кряшенского фольклорного ансамбля «Казансу» (0+).

С 18 до 19 часов пройдет киноквиз «Путем кинопленки» (14+) от Эльвиры Муратовой, заведующая отделом организационной работы Национального музея РТ. На 19 часов намечено историческое дефиле народов Поволжья (0+), а в 20 часов тапер Рушания Зигангирова исполнит музыку татарских композиторов при просмотре фильма «Булат Батыр» (0+). С 21 часа до полуночи – кинотеатр «Татаркино» (0+).

В локации «Вышитая карта» на 2-м этаже праздник начнется с проекта «Единство народов» и выставки туркменской национальной культуры (0+) в 17 часов. В 19 часов – лекция «Леонардо да Винчи с Сенного базара» (12+), которую прочитает Айдар Ахмадиев, музейщик и драматург

В Овальном зале (выставка «Музеи Татарстана. Карта культурного наследия») с 16 до 19 часов состоятся мастер-классы (в порядке живой очереди, 6+). С 16 до 17 часов – театрализованное музейное занятие «Сказ о том, как на Руси набойку набивали, да крашенину добывали» (6+). С 22.00 до 22.45 запланирован DJ-сет Shurale (14+), а с 23.30 до 00.00 – DJ-сет Esly_dj (также 14+).

В Зимнем саду на 2-м этаже с 18 до 20 часов пройдет интерактивная лекция «Самурай. Ковбой. Красноармеец» (16+), которую прочтет Егор Бородкин, научный сотрудник Национального музея РТ. С 20.30 до 21.15 – лекция «Оптические иллюзии и кто их создает» (12+).

В Графитовом зале на 2-м этаже (выставка «Путем кинопленки») с 15 до 16 часов пройдет детская экскурсия «Путешествие по киноленте: как рождалось кино» (6+). Проведет ее Зарина Сафина, заместитель генерального директора по культурно-образовательной деятельности. С 21.15 до 22.15 здесь же выступит джазовый оркестр «Фантазия» с перформансом «Джаз-Фантазия. Музыка кино» (0+).

В локации «Татарская изба» на 2-м этаже с 12 до 20 часов будет организован показ мультфильмов «Сказки народов Поволжья» от «Татармультфильма (0+).

Предусмотрены также экскурсии по всей экспозиции:

– с 12 до 13 часов – тематическая экскурсия «Вышел анекдот с бородой» (12+) от того же Егора Бородкина;

– с 16 до 17 часов – экскурсия «Монументальное искусство Татарстана: в поисках панно» (18+), которую проведет Вячеслав Кириллин, младший научный сотрудник Национального музея РТ и член ВООПиК;

– с 18 до 19 часов – экскурсия «Из истории медицины Казанского края» (12+), ее проведет Гульназ Альмухаметова, младший научный сотрудник Национального музея РТ;

– с 20 до 21 часа – музейная «Кинолента буриме» от Владислава Хабарова, заведующего отделом научной реконструкции;

– с 23 часов до полуночи – музыкальная экскурсия «Голоса Казани сквозь века» (0+), ведущим станет драматург Айдар Ахмадиев.

Отдельные программы предусмотрены в филиалах Национального музея РТ. Они также присоединятся к акции «Знакомство в музее».

Музей Горького и Шаляпина откроет три выставки, представит концерт ансамбля скрипачей Аскара Гумерова «Музыка соединяет сердца» и лекцию «Единение музыки и кадра. Прокофьев и Эйзенштейн».

В Литературном музее Габдуллы Тукая пройдут лекция «Традиции импрессионизма в татарском современном искусстве», семейное чтение стихов эпонима на татарском языке, концерт и квест.

В Музее-квартире Назиба Жиганова состоятся концерты фортепианной и скрипичной музыки, тогда как в Доме татарской книги – театр горожан со студентами КФУ, частушечный баттл «Слово за слово» и кураторская экскурсия «Квартира как текст» по мемориальной квартире Шарифа Камала.

Музей Толстого зовет желающих на обзорную экскурсию о казанских годах писателя, экскурсию-квест по выставке «Ожившие страницы романа „Война и мир“» и премьеру экскурсии-приключения «Привидения в доме Горталовых».

В Музее Салиха Сайдашева и татарской музыки в 16 часов откроется выставка «В темпе марша», посвященная 60-летию Государственного академического симфонического оркестра РТ, а в 20 часов пройдет ночная экскурсия «Тайная комната». Выставка «В темпе марша» продлится до 10 апреля следующего 2027 года.

Свои программы готовят также Дом-музей В. И. Ленина, Музей-квартира Мусы Джалиля, Музей Янки Купалы, Музей А. М. Горького в селе Красновидово и Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, где 4 ноября пройдет концерт от Дома дружбы народов.

Музей Боратынского продолжит «Ночь искусств» 4 ноября. Гостей ждет посвященная Ивану Бунину программа «Я вижу, слышу, счастлив – все во мне» из цикла камерных вечеров «Поэтический причал»; литературно-музыкальная программа «Сказочная азбука народов России» к Году единства народов России – со сказками кавказских, поволжских и северных народов под фортепианное сопровождение; а также тематическая экскурсия с фондовым показом «Неизвестные мастера и знакомые лица: художественная коллекция дома Боратынских».

Всероссийская акция «Ночь искусств» проводится по всей стране 3 ноября 2026 года и приурочена ко Дню народного единства. Ее девиз в этом году – «В единстве культур – сила народа». Музеи, театры, библиотеки и концертные залы готовят тематические программы в офлайн- и онлайн-формате.

Программа мероприятий в Национальном музее РТ и его филиалах может быть дополнена; актуальная афиша размещена на сайте музея и в его официальных сообществах, уточнили в пресс-службе.