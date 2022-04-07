Нацмузей РТ представит путеводитель по Волге и Каме историка Бурдина

8 апреля в Национальном музее Республики Татарстан пройдёт презентация книги «Вдоль берегов великих рек. Путеводитель по Средней Волге и Нижней Каме». Книга рассказывает о 70 живописных пейзажах Волго-Камья.

Красота Самарской Луки, Сенгилеевских гор и Камского Устья, уникальные памятники Свияжска и Болгара - это только часть мест, описанных в издании. Значительное внимание в путеводителе уделено тайнам старины, местным легендам и преданиям.

Книга предназначена для широкого круга читателей - всех, кто интересуется историей. Также путеводитель заинтересует экскурсоводов, работников турфирм, учёных, краеведов, сотрудников музеев, студентов исторического факультета.

Автор издания – Евгений Бурдин, доктор исторических наук. Он написал научно-популярные книги «Волжская Атлантида: трагедия великих рек», «По следам Спасителя: история христианства в Среднем Поволжье», «Рыбацкая доля. История рыболовства на Средней Волге и Нижней Каме».

Мероприятие пройдет 8 апреля в Национальном музее Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 2). Начало презентации запланировано на 17.00.