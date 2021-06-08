Нацмузей РТ представил выставку серебра, сбруи, оружия и национальной одежды Якутии

В Национальном музее РТ открылась выставка «Уус уонна Иис», в которой представлены экспонаты Якутского музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского. У экспозиции, демонстрирующей национальные украшения северян из серебра, холодное оружие, народные костюмы, конскую сбрую, вырезанные из кости мамонта предметы искусства, по словам исполняющей обязанности директора Нацмузей РТ Алисы Вяткиной, только один недостаток — она продлится лишь два с половиной дня, до 10 июня включительно.

Часть выставки, подчеркнул на церемонии открытия министр культуры и министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов, составили предметы из коллекции тюрколога Николая Катанова, которая хранится в фондах Национального музея Татарстана. Выставка стала одним из мероприятий Дней Якутии в Татарстане, которые будут проходить с 8 по 13 июня. Сотрудничество якутского и татарстанского музеев еще в процессе подготовки выставки преподнесло сюрприз принимающей стороне.

«Благодаря коллегам из Якутии выяснилось, что шуба из фондов нашего музея не просто национальная одежда северных народов, а она принадлежала жене Алексея Кулаковского, основоположника якутской литературы», — поделилась нежданным открытием Алиса Вяткина, обращая внимание на фотографию, запечатлевшую супругу писателя в этой же шубе.

Пожалуй, самым необычным экспонатом выставки можно назвать снеговые очки XIX века, выкованные из серебра и украшенные гравировкой. Место линз не прозрачно, его занимают серебряные пластинки круглой формы, в которых, чтобы носящий их хоть что-то видел, но не ослеп от яркости снега, пробиты ряды мелких отверстий. Посетители также увидят комароопахалки из конских волос, якутский музыкальный инструмент варган или хомус, серебряные серьги, браслеты и наспинные украшения, декоративно исполненные стремена, традиционную одежду эвенков и чорооны — особые чаши, символ якутской культуры.

«Мы сегодня пришли к тому времени, когда, как говорил Чингисхан, пора собирать камни. Долгое время Якутия была краем, куда приезжали только исследователи. Сегодня вам мы привезли живую книгу о Якутии. Мы сократили расстояние между нами: необязательно лететь в Якутск, можно найти произведения наших писателей в переводе в вашей библиотеке. Давайте жить вместе, добиваться большего и радоваться жизни», — сказал Юрий Куприянов.

На будущий год, отметил он, Якутия будет ждать в ответ делегацию Татарстана к 100-летию создания Якутской ССР.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, со своей стороны, подчеркнула, что у народов Якутии и РТ много общего в нравственных координатах.

«Мне очень нравится название вашего Министерства культуры — оно очень красивое, емкое, правильное (министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) — прим.Т-и). Я восхищаюсь и лично вами: во всем сквозит правильная постановка задачи и вопросов», — призналась Аюпова.