Нацмузей Татарстана предоставил 200 уникальных экспонатов для московской выставки

Национальный музей Республики Татарстан представил экспонаты на выставочном проекте «Город и промысел: традиционное искусство поволжских татар» в Москве. Выставка продолжает серию проектов музея-заповедника «Царицыно», посвященных культуре и традиционному искусству мусульманских регионов России.

Национальный музей Республики отправил в Москву более 200 экспонатов. Это редкие фотографии татарского сельского быта, которые были собраны в этнографических экспедициях по Татарстану в 1930-е годы, предметы одежды — сельские и городские, редкие книги, ювелирные и кожаные изделия, вышивка и кружево, намазлыки и шамаили.

«Благодаря нашей коллекции мы, будучи региональным музеем, способны на достойном уровне поддержать многие выставочные проекты. А когда речь про национальную культуру, про промысел, про этнографию, это становится делом чести», — сказала на открытии выставочного проекта генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Алиса Вяткина.

На выставке представлено более четырехсот экспонатов, которые разместились в десяти залах. Каждый зал посвящен одному из традиционных татарских промыслов, которые пришли в город из деревень. Судьба ремесел складывалась по-разному: какие-то выросли в целые производства, как это, например, было с узорной кожаной мозаикой, другие остались уделом мастеров-ремесленников — ювелирное искусство, а третьи не прижились в городе и остались в деревне — ткачество.

Самый первый экспонат на выставке — войлочный триптих, гобелен «Сады вечности» казанской художницы Альфии Ильясовой. Он создан по мотивам молитвенного коврика-намазлыка начала XX века из собрания Национального музея Татарстана специально для выставки.

Партнерами проекта стали Национальный музей Татарстана, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, Музей изобразительных искусств РТ, Этнографический музей Казанского федерального университета и другие.

Выставка «Город и промысел: традиционное искусство поволжских татар» будет проходить до марта 2025 года в Музее-заповеднике «Царицыно» в Москве.