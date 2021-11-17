Нацмузей РТ покажет кафедры сельджукских мечетей Турции и декор зданий Болгара

В Национальном музее Татарстана 18 ноября, в Международный день исламского искусства, будет открыта выставка фотопроизведений турецкого автора Исмаила Хайкыра, запечатлевшего резные минбары (кафедры для пятничных молитв) XII–XIV веков соборных мечетей Центральной и Восточной Анатолии. Сорок фоторабот будут дополнены фрагментами декора зданий Болгара времен Золотой Орды, которые хранятся в фонде Национального музея РТ, анонсирует пресс-служба музея.

Выставка «Сельджукские минбары Анатолии: шедевры мусульманского искусства» — совместный проект музея и Генерального консульства Турции в Казани, ставший возможным благодаря поддержке Министерства культуры Татарстана. Проект этот в том числе и исследовательский, его участницей со стороны Татарстана стала искусствовед, сотрудник Национального музея РТ Лилия Саттарова.

Минбар в Средние века был тем атрибутом, который давал мечети статус соборной — то есть мечети, где мусульмане собирались по пятницам для совместной молитвы и внимания проповеди с упоминанием имени правителя. Такие кафедры символизировали одновременно духовную и светскую власть, создавались из ценных пород дерева лучшими мастерами своего времени. Декор минбаров — это палитра всех форм исламских орнаментов, основанных на геометрических законах.

«Из Болгара мы покажем, например, архитектурную мозаику, майолику, гипсовый декор с орнаментами, которые в свое время были общими для всего мусульманского мира, и, соответственно, многое было заимствовано в том числе из сельжукской Анатолии. Эти примеры показывают перетекание общего художественного языка», — рассказала о предстоящем вернисаже ИА «Татар-информ» Лилия Саттарова.

Выставку можно будет посетить до 17 декабря по входному билету в музей.