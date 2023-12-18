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Культура 18 декабря 2023 15:26

Нацмузей РТ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя московскими музеями

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Нацмузей РТ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя московскими музеями
Фото: пресс-служба Национального музея РТ

Сегодня в Москве Национальный музей Республики Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве сразу с двумя музеями: Государственным центральным музеем современной истории России и Государственным историко-архитектурным, художественным и ландшафтным музеем-заповедником «Царицыно».

Всего за завершающийся 2023 год Национальный музей РТ подписал 11 соглашений о сотрудничестве с музеями России и зарубежных стран. В рамках проекта «Музейные маршруты» были подписаны соглашения с Бородинским военно-историческим музеем, Астраханским музеем-заповедником, Музеем Победы и многими другими.

«Активное участие Национального музея в работе „Музейных маршрутов“ — это развитие музейного дела республики. Это возможность знакомить казанцев и гостей столицы с новыми интересными проектами от федеральных музеев России. Ведь мы все — федеральные и региональные, большие и малые музеи — часть одной большой страны, мы хранители ее великой истории», — подчеркнула генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Подписание соглашений традиционно проводится в рамках стратегической сессии федерального проекта «Музейные маршруты России». Последние в этом году «Музейные маршруты» проводятся в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. С приветственным словом к участникам проекта должна обратиться министр культуры РФ Ольга Любимова.

#Национальный музей РТ #нацмузей рт
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