Нацмузей РТ объявляет «Дни дарений»: дарителей просят иметь при себе паспорт

Национальный музей Татарстана с 1 по 3 апреля проведет акцию «Дни дарений», участником которой сможет стать любой желающий передать главному хранилищу ценностей региона архивные документы, старинные предметы и артефакты новой истории. Предстоящее событие анонсирует пресс-служба Нацмузея РТ.

В акции также примут участие филиалы Национального музея. Передать что-то ценное можно музею Горького и Шаляпина, Литературному музею Габдуллы Тукая, Музею Салиха Сайдашева, Музею-квартире Мусы Джалиля, музею Каюма Насыри, дому-музею Ленина, Музею Боратынского, Музею Назиба Жиганова, Музею-мемориалу Великой Отечественной войны, Музею истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала, Музею Янки Купалы в селе Печищи и музею Горького в селе Красновидово.

Ежегодная акция приурочена к 5 апреля: именно в этот день в 1895 году музей открыл свои двери для посетителей. Сейчас фонды Национального музея насчитывают более 900 тыс. экспонатов, среди которых есть артефакты древних культур и средневековых государств, вещи и документы героев советской страны и деятелей нового Татарстана и России.

Среди даров последних лет, уточнила заместитель генерального директора Национального музея РТ — главный хранитель Лилия Саттарова, «уникальные фотографии и почтовые карточки периода Первой мировой войны, коллекция народной глиняной игрушки, образцы фарфора XIX века, личные вещи ряда известных деятелей культуры Татарстана».

Передать что-либо в дар музею и его филиалам можно будет ежедневно с 10 до 17 часов. Факт передачи оформляется документально, поэтому дарителю нужно будет иметь при себе паспорт. Пожелание от музейщиков — знание истории передаваемой вещи, поскольку история предмета, как точно знают специалисты, порой не менее ценна и интересна, чем сам предмет.

Национальный музей Республики Татарстан находится по адресу: ул. Кремлёвская, д. 2. Подробнее о «Днях дарений» можно узнать по телефонам: 8 (843) 292-67-09 и 292-85-76.