Нацмузей РТ к столетию Советского Союза открыл выставку «СССР. 70 лет в истории»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана открылась выставка «СССР. 70 лет в истории». Для нее музейщикам пришлось освободить целый зал стационарной экспозиции. Здесь собрали более 400 экспонатов, рассказывающих о периоде отечественной истории от подписания Союзного соглашения 1922 года об образовании СССР до Беловежского соглашения о прекращении существования советского государства.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В числе экспонатов есть и плакаты, посвященные Сталину, и популярные журналы конца 80-х – начала 90-х годов, в том числе с публикациями Солженицына, и статьи советских газет (о концертах Высоцкого, о выборах директора на предприятии…), и, конечно же, пионерские значки, юбилейные медали, школьная форма, первые деньги Союзного государства, а также талоны на товары, по которым страна жила в начале 90-х…Выставка приурочена к столетию образования СССР — документ был подписан 30 декабря 1922 года.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выставка для нас очень важна и интересна. Здесь в основном молодые лица, которые слышали, что такое СССР, но на самом деле не жили, наверное, в Советском Союзе. Выставка масштабна — она несет энергию этих 70 лет. Она разговаривает с нами не только через документы, но и через образы эпохи (фотографии), и они все несут очень большую энергию, в том числе через образы искусства. Потому что искусство в советские годы втягивало в эту жизнь — в политическую жизнь, в жизнь партии, в жизнь всей страны, оно обращалось очень активно к каждому гражданину. Пусть эта энергия захватит вас, я хочу, чтобы вы получили много знаний и впечатлений», — сказала, открывая выставку, заместитель генерального директора Национального музея РТ по учету и хранению музейных предметов, главный хранитель Лилия Саттарова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руководитель фракции КПРФ в Государственном Совете Татарстана, первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов поблагодарил Национальный музей за регулярные выставочные проекты, посвященные истории страны, и вручил медаль «100 лет СССР».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У современного поколения есть такое как бы ретроградное течение — интерес к советской символике, к песням, культуре, музыке. Для них это очень важно. И я считаю, что учителям истории, преподавателям, организаторам выставки желательно всё то, что было накоплено за этот период, донести этим ребятам, поскольку у них есть запрос в условиях современного духовного кризиса. Когда западная культура не дает ответы на многие вопросы, что-то где-то навязывает, дети обращаются к истории, к нашим корням», — поделился своим пониманием ситуации преподаватель истории академического лицея имени Лобачевского Дмитрий Кавенко.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставку создали, акцентировала заведующая Музеем истории Госсовета РТ Мария Краснова, уже молодые сотрудники Национального музея РТ. То, что ее составляют экспонаты собственных фондов музея, дорогого стоит, подчеркнула она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У музеев три функции — сохранять, экспонировать и воспитывать. То, что Национальный музей сохраняет, великолепно», — уверена Мария Краснова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Побывать на выставке «СССР. 70 лет в истории» можно будет до 1 марта.