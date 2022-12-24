Нацмузей РТ к столетию Советского Союза открыл выставку «СССР. 70 лет в истории»
В Национальном музее Татарстана открылась выставка «СССР. 70 лет в истории». Для нее музейщикам пришлось освободить целый зал стационарной экспозиции. Здесь собрали более 400 экспонатов, рассказывающих о периоде отечественной истории от подписания Союзного соглашения 1922 года об образовании СССР до Беловежского соглашения о прекращении существования советского государства.
В числе экспонатов есть и плакаты, посвященные Сталину, и популярные журналы конца 80-х – начала 90-х годов, в том числе с публикациями Солженицына, и статьи советских газет (о концертах Высоцкого, о выборах директора на предприятии…), и, конечно же, пионерские значки, юбилейные медали, школьная форма, первые деньги Союзного государства, а также талоны на товары, по которым страна жила в начале 90-х…Выставка приурочена к столетию образования СССР — документ был подписан 30 декабря 1922 года.
«Выставка для нас очень важна и интересна. Здесь в основном молодые лица, которые слышали, что такое СССР, но на самом деле не жили, наверное, в Советском Союзе. Выставка масштабна — она несет энергию этих 70 лет. Она разговаривает с нами не только через документы, но и через образы эпохи (фотографии), и они все несут очень большую энергию, в том числе через образы искусства. Потому что искусство в советские годы втягивало в эту жизнь — в политическую жизнь, в жизнь партии, в жизнь всей страны, оно обращалось очень активно к каждому гражданину. Пусть эта энергия захватит вас, я хочу, чтобы вы получили много знаний и впечатлений», — сказала, открывая выставку, заместитель генерального директора Национального музея РТ по учету и хранению музейных предметов, главный хранитель Лилия Саттарова.
Руководитель фракции КПРФ в Государственном Совете Татарстана, первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов поблагодарил Национальный музей за регулярные выставочные проекты, посвященные истории страны, и вручил медаль «100 лет СССР».
«У современного поколения есть такое как бы ретроградное течение — интерес к советской символике, к песням, культуре, музыке. Для них это очень важно. И я считаю, что учителям истории, преподавателям, организаторам выставки желательно всё то, что было накоплено за этот период, донести этим ребятам, поскольку у них есть запрос в условиях современного духовного кризиса. Когда западная культура не дает ответы на многие вопросы, что-то где-то навязывает, дети обращаются к истории, к нашим корням», — поделился своим пониманием ситуации преподаватель истории академического лицея имени Лобачевского Дмитрий Кавенко.
Выставку создали, акцентировала заведующая Музеем истории Госсовета РТ Мария Краснова, уже молодые сотрудники Национального музея РТ. То, что ее составляют экспонаты собственных фондов музея, дорогого стоит, подчеркнула она.
«У музеев три функции — сохранять, экспонировать и воспитывать. То, что Национальный музей сохраняет, великолепно», — уверена Мария Краснова.
Побывать на выставке «СССР. 70 лет в истории» можно будет до 1 марта.