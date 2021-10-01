Нацмузей РТ и его филиалы десять дней будут бесплатны для пожилых посетителей

Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы присоединятся к социальным акциям к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. На протяжении десяти дней, с 1 по 10 октября, люди пенсионного возраста и ветераны труда смогут бесплатно посетить выставки и поучаствовать в специально организуемых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Акция Национального музея РТ «Судьбы прекрасные мгновенья» предполагает обзорные экскурсии по экспозиции «История Татарстана с древнейших времен до наших дней» в головном филиале (2, 5 и 9 октября в 12.00). А также мастер-классы, выступление ансамбля «Сударушка» Дома культуры «Красная горка» (1 октября в 15.00), игру-хоровод «Ручейки Поволжья» (8 октября в 12.00). Спеть самим можно на музыкальных лекциях «Авторская песня» (5 октября в 14.00) и «Звуки романса» (7 октября в 14.00), концерте татарской народной песни (10 октября в 12.00).

В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих сотрудники Национального музея проведут лекцию «Казань современная» (4 октября в 14.00).

Подробную афишу мероприятий ко Дню пожилого человека в Национальном музее РТ и его филиалах можно найти на сайте в разделе «Скоро в музее».