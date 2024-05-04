Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нацмузей приглашает на церемонию выноса знамени дивизии из ТАССР, штурмовавшей Берлин
6 мая в Национальном музее Татарстана состоится акция «Знамя — символ Победы». В торжественной обстановке из фондов музей вынесут знамя 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии, которая была сформирована на территории Татарской АССР и участвовала в штурме Берлина, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ
Церемония будет проходить в сопровождении почетного караула.
Как отметила гендиректор музея Алиса Вяткина, это событие сравнимо с выносом Моабитских тетрадей Мусы Джалиля — настолько оно уникально.
«Наш долг — хранить эти реликвии и рассказывать о них людям, особенно молодым. Нам важно, чтобы эти события были наполнены смыслом, ведь знакомство с историей Мусы Джалиля и знаменем, дошедшим до Берлина, — это и есть любовь к Родине», — считает она.
Церемония начнется в 12.00. После выноса знамени артисты театра Камала зачитают посетителям письма писателя-фронтовика Фатиха Карима и его дочерей, хранящиеся в фондах Нацмузея. Затем для гостей проведут иммерсивную экскурсию «Советский Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
О защитнике Брестской крепости майоре Петре Гаврилове расскажет руководитель отдела научной реконструкции Владислав Хабаров.
Как отметили в пресс-службе Национального музея РТ, вход на мероприятия в рамках акции свободный, в остальное время — по билетам.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»