Нацмузей приглашает на церемонию выноса знамени дивизии из ТАССР, штурмовавшей Берлин

Фото: пресс-служба Нацмузея РТ

6 мая в Национальном музее Татарстана состоится акция «Знамя — символ Победы». В торжественной обстановке из фондов музей вынесут знамя 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии, которая была сформирована на территории Татарской АССР и участвовала в штурме Берлина, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ

Церемония будет проходить в сопровождении почетного караула.

Как отметила гендиректор музея Алиса Вяткина, это событие сравнимо с выносом Моабитских тетрадей Мусы Джалиля — настолько оно уникально.

«Наш долг — хранить эти реликвии и рассказывать о них людям, особенно молодым. Нам важно, чтобы эти события были наполнены смыслом, ведь знакомство с историей Мусы Джалиля и знаменем, дошедшим до Берлина, — это и есть любовь к Родине», — считает она.

Церемония начнется в 12.00. После выноса знамени артисты театра Камала зачитают посетителям письма писателя-фронтовика Фатиха Карима и его дочерей, хранящиеся в фондах Нацмузея. Затем для гостей проведут иммерсивную экскурсию «Советский Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

О защитнике Брестской крепости майоре Петре Гаврилове расскажет руководитель отдела научной реконструкции Владислав Хабаров.

Как отметили в пресс-службе Национального музея РТ, вход на мероприятия в рамках акции свободный, в остальное время — по билетам.