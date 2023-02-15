Нацмузей о Моабитских тетрадях: Сохраняем историю героизма великого татарского сына

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В день рождения поэта-героя Мусы Джалиля из фондов Национального музея Республики Татарстан был представлен подлинник Моабитских тетрадей. Генеральный директор музея Алиса Вяткина рассказала, как они сохраняют историю героизма великого сына татарского народа.

«57 лет назад жена Мусы Джалиля – Амина Джалилова передала музею Моабитские тетради поэта. С этого года мы изменили традицию выноса экспоната – раньше это делали сотрудники музея, а сейчас это право предоставляется выдающимся людям нашей республики», – сказала директор в своем вступлении.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году почетное право вынести подлинник Моабитских тетрадей было предоставлено бывшему директору Национального музея Люцие Валеевой. Именно при ней была заложена традиция показа оригинала тетрадей публике, приурочив ко дню рождения поэта.

Алиса Вяткина призвала молодежь читать стихи поэта. «Муса Джалиль в своих стихотворениях очень простым языком пишет о героизме, любви и преданности. Исходя из этого, человек получает патриотическое воспитание», – сказала она.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова поблагодарила сотрудников музея и всех неравнодушных за сохранение этой традиции. «Это всегда трогательно – вспоминать созданные много лет назад записи. Советую чаще ходить в музеи, библиотеки. Хотелось бы, чтобы почитателей творчества Мусы Джалиля становилось больше», – сказала она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премии Мусы Джалиля Эльмир Низамов считает, что Муса Джалиль – один из самых сильных образов у татарского народа.

«Он вдохновлял других поэтов творить в великом татарском национальном искусстве. Когда читаю Моабитские тетради, я представляю, какие тяготы он пережил. Стихи мне дают сил. Мы должны помнить его имя, знать его творчество. Будет правильно, если и новое поколение пронесет дух Джалиля в будущее», – сказал композитор.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в 117-летие поэта-героя представители татарской общественности возложили цветы к памятнику Мусы Джалиля и его соратников, после этого мероприятие, посвященное памяти Джалиля, продолжилось в Национальном музее.

Стихотворения Джалиля на вечере прозвучали в исполнении победителя международного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» Газиза Хуззятова, артистов театра Кариева, студентов Казанского театрального училища, а также молодого певца Ильгиза Мухутдинова. Ведущими вечера стали Айдар Шайхин и Зарина Сафина.

Моабитская тетрадь — это цикл произведений, написанный поэтом в Моабитской тюрьме. Каждый год в Национальном музее Татарстана 15 февраля подлинники произведений помещают под витрину в общедоступном зале. Остальное время экспонаты находятся в архивах.

Первую тетрадь в 1946 году в Союз писателей Татарии принес бывший военнопленный Нигмат Терегулов. Вторая нашлась чуть позже, ее прислали из Советского посольства в Брюсселе – бельгиец Андре Тиммерманса вынес ее из Моабитской тюрьмы и отправил на родину поэта, исполнив его последнюю волю. С 1966 года реликвия хранится в Национальном музее Татарстана.

