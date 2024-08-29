«Национальный вопрос – в зоне риска»: что обсуждали на форуме СМИ со всей России в Казани

В Казани стартовал Всероссийский форум национальных СМИ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На форум национальных СМИ приехали представители 33 регионов России

Всероссийский Форум национальных СМИ стартовал с сессии, модератором которой выступил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Очень большая благодарность нашим коллегам, которые нашли время, чтобы вместе обсудить непростые вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. Надеюсь, что форум станет эффективной площадкой поиска решений актуальных вопросов и обмена опытом», – начал дискуссию Салимгараев.

Модератором сессии выступил Айдар Салимгараев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С приветственной речью и напутствием к участникам форума обратился Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сегодня власть не может полноценно работать без средств массовой информации, без их помощи во взаимодействии с населением. Данный форум проводится с 2005 года. В нем активно участвуют руководители и главные редакторы крупных национальных и специализированных СМИ из свыше чем 30 регионов. Они обмениваются опытом, совершенствуют журналистское мастерство в тонкой и чувствительной сфере национальной политики. Сегодня здесь представители 33 субъектов, это говорит о востребованности таких мероприятий», – обратился к участникам форума спикер парламента.

Он рассказал о реализации национальной политики в Татарстане, межнациональном и межконфессиональном мире, в котором живет наш регион. Мухаметшин отметил роль средств массовой информации как инструмента этнокультурного просвещения.

С приветственной речью и напутствием к участникам форума обратился Фарид Мухаметшин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Особенно это актуально в нынешних условиях. СМИ выступают большим помощником в укреплении общенационального единства, сохранении этнического и этнокультурного многообразия», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

«Мы видим в задержании Павла Дурова политический контекст»

Главным вызовом сегодня для средств массовой информации России стало противодействие информационным атакам со стороны недружественного Запада, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Александр Терентьев.

«Самый серьезный сегодняшний вызов – действия недружественного Запада, который всеми силами старается нанести России стратегическое поражение. При этом у них мы видим полное разложение традиционных ценностей, института семьи, пропаганду однополых браков и смену пола даже у детей, беспрецедентные санкции и многое другое. Сегодня у всех на слуху задержание Павла Дурова, здесь также очевиден политический подтекст», – заявил он.

Главным вызовом сегодня для российских СМИ стало противодействие информационным атакам со стороны недружественного Запада, считает Александр Терентьев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В условиях информационной войны продолжаются и попытки развалить Россию изнутри. Создаются псевдонациональные структуры, якобы представляющие интересы народов нашей страны. При этом их представителями становятся те, кто давно покинул Родину, которым предъявлены обвинения на почве националистических и радикальных взглядов, добавил Терентьев.

«Главная их задача – раскачать ситуацию внутри России. Эти попытки не новы и, несомненно, обречены на провал. Народы России демонстрируют сплочение вокруг нашего национального лидера Владимира Путина и готовы отстаивать наши цивилизационные ценности», – подчеркнул спикер.

По его мнению, сейчас очень сложное для СМИ время, когда нужно быть максимально чуткими, чтобы разбираться во всем многообразии информационных посылов и вовремя разоблачать фейки, заключил Александр Терентьев.

«Сегодня наши бывшие сограждане неожиданно стали экспертами в истории нашей страны»

В режиме ВКС к форуму присоединилась член Общественной палаты РФ, президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге. Она также обратила внимание на попытки исказить информационное поле коллективным Западом и отметила вклад в это дело тех, кто сбежал из России.

В форуме активно участвуют руководители и главные редакторы крупных национальных и специализированных СМИ из более чем 30 регионов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Идет мощное, планомерное искажение информационного поля. Можно заметить с большим сожалением, что многие наши бывшие сограждане, уехавшие за пределы страны, в последние несколько месяцев стали большими историками в сфере межнациональных отношений. Они постоянно и упорно вытаскивают негативные моменты. Это все выливается огромным потоком через видеохостинги, чтобы попытаться разжечь межнациональную рознь», – сообщила она.

По ее словам, у молодой аудитории сейчас есть огромный запрос на контент, связанный с историей народов. Именно это и должно стать одной из главных задач национальных СМИ.

При этом журналистам нужно работать в этом направлении и с блогерским сообществом. Только за последний год в стране появилось более 100 блогеров, работающих с этнической тематикой, подытожила Лянге.

«СМИ должны стать ключевым фильтром информации»

Межнациональный мир и согласие в России подвергается большому количеству атак со стороны коллективного Запада. И национальные СМИ должны стать главным фильтром, разоблачающим недостоверную информацию, отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Национальные СМИ должны стать главным фильтром, разоблачающим недостоверную информацию, отметил Владимир Табак Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Недавно в администрации Президента России мы обсуждали ключевые риски на ближайшие шесть лет. Один из главных – межнациональные и межконфессиональные конфликты. Мы это понимаем по информационному фону и трагическим событиям. Это все результаты действий наших оппонентов», – подчеркнул он.

Национальные СМИ в этом вопросе должны быть максимально аккуратными и внимательными, чтобы не допускать распространения фейков и проверять все инфоповоды, добавил Табак.

«СМИ должны стать ключевым фильтром информации. Мы на вас сильно надеемся, потому что каждый год мы встречаем огромное количество недостоверной информации, часто они касаются национальных вопросов. Представители республик для нас стали главной опорой для решения этой проблемы. Нужно учиться осваивать новые форматы, заниматься фактчекингом и выявлять первоисточники конфликтов», – заключил он.

В программе форума запланированы семинары по журналистскому мастерству, ознакомительные экскурсии для гостей, заседание с участием руководителей крупных региональных, областных, районных специализированных и национальных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств из субъектов Российской Федерации.

Форум национальных СМИ в Казани организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».