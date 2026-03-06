Национальный спектакль «Мирас» Казанского цирка впервые покажут в Западной Европе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» Казанского государственного цирка отправляется на гастроли в Будапешт. Это первые полноценные гастроли российского цирка в Западной Европе за последние четыре года. В течение пяти месяцев 2026 года в Столичном цирке Будапешта будут показывать «Мирас» – шоу, посвященное культуре и истории татарского народа, сообщает пресс-служба цирка.

Впервые многовековая татарская культура будет представлена европейской публике через современное цирковое искусство. Спектакль, созданный в 2025 году как «визитная карточка» Татарстана, сочетает яркие костюмы, декорации и эксклюзивные спецэффекты. Главная идея постановки – любовь к Родине, уважение к национальным корням и традициям.

Летом 2025 года «Мирас» с большим успехом прошел в Казани: за 69 показов спектакль посмотрели более 127 тысяч зрителей. Осенью при поддержке Министерства культуры РТ состоялись гастроли в Минске, где 44 представления собрали почти 67 тысяч зрителей. Теперь зрители Венгрии смогут познакомиться с татарской культурой и эпосом.

Для уточнения деталей гастролей в Казань прибыл директор Национального центра циркового искусства и Столичного цирка Будапешта Питер Фекете. Вместе с директором Казанского государственного цирка Эльмирой Булатовой он подписал договор о проведении гастролей. Показ спектакля начнется 18 апреля и продлится до середины сентября 2026 года.