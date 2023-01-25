Национальный симфонический оркестр Башкортостана даст концерты в городах Татарстана

С 29 января в Татарстане стартует гастрольный тур Национального симфонического оркестра Башкортостана. На этот раз коллектив посетит три города: Нижнекамск, Казань и Набережные Челны.

«Наш оркестр с Татарстаном вошел в активную фазу творческой дружбы только два года назад. К 2023 году это будет уже шестой концертный тур, чему мы несказанно рады. Ценители академической музыки в Татарстане очень радушны, хорошо нас принимают. К тому же в городах республики построены очень хорошие залы. Сюда хочется возвращаться», – отметил народный артист РБ, генеральный директор НСО РБ Артур Назиуллин.

В этот раз Нацоркестр Башкортостана подготовил созерцательную программу. Прозвучат «Рапсодия», «Медленный вальс» и «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» для кларнета с оркестром Клода Дебюсси, а также Первая и Седьмая симфонии Яна Сибелиуса.

«Это гениальная музыка невероятной красоты. В ней есть глубина, космогония, как в музыке Малера и Брукнера. И если последние поднимают вопросы планетарного масштаба, то Сибелиус и Дебюсси как бы созерцают эту красоту», – рассказал главный дирижер оркестра, заслуженный артист РБ Дмитрий Крюков.

Концерт в Нижнекамске состоится 29 января в 17:00 (Нижнекамский музыкальный колледж им. С. Сайдашева), в Казани – 30 января в 18.30 (ГБКЗ им. С. Сайдашева), в Набережных Челнах – 31 января в 18.30 (Органный зал).