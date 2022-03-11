Национальный симфонический оркестр Башкортостана вновь покорит города Татарстана

В апреле 2022 года пройдет второй в истории Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан гастрольный тур по городам Татарстана. В этот раз он будет посвящен 30-летнему юбилею профессионального коллектива.

«Концерты нацелены на укрепление позиций культуры в Башкортостане и демонстрацию высокого искусства республики за ее пределами. И, признаться, в этом вопросе Татарстан внушает творческий трепет. Мы подходим к подготовке гастролей очень серьезно, даже, может, более основательно, чем, скажем, перед концертами в столичных городах России», — признался генеральный директор оркестра, заслуженный артист РБ Артур Назиуллин.

В этот раз Национальный симфонический оркестр РБ подготовил программу, посвященную творчеству двух великих австрийских композиторов — Вольфганга Амадея Моцарта и Густава Малера. Она прозвучит в Казани (8 апреля), Набережных Челнах (9 апреля) и Нижнекамске (10 апреля).

Первый концерт в рамках гастролей, который состоится 7 апреля в Казани, будет посвящен национальным композиторским школам Башкортостана и Татарстана. По словам гендиректора оркестра, уникальная программа подготовлена специально для татарстанской столицы.

«Изначально была задумка разделить татарскую и башкирскую музыку на отделения. Но после первой же репетиции от этой концепции мы отказались — все-таки Татарстан и Башкортостан настолько близкие по духу республики, что разделять их национальное академическое наследие было бы неправильно. Потому в рамках двух отделений слушателю будут предложены сочинения как башкирских, так и татарстанских композиторов», — поделился Назиуллин.

Он подчеркнул, что сложно сравнивать композиторские школы республик, так как каждый композитор, чьи сочинения вошли в программу, обладает уникальным авторским почерком.