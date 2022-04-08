Национальный симфонический оркестр Башкирии представил композиторские школы республик

Фото: © Михаил Захаров

Гастрольный тур Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан по Татарстану был открыт в Казани. Гости соседней республики подготовили для казанцев уникальную программу – музыку башкирских и татарстанских композиторов.

Для татарстанцев концерты симфонического коллектива Башкирии становятся ежегодными. В свой первый приезд в прошлом году НСО РБ ознаменовал масштабными полотнами академической музыки – произведениями Мориса Равеля и Отторино Респиги, а также современного испанского композитора Оскара Наварро.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Еще тогда главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков пообещал представить татарстанцам национальную академическую культуру и сдержал слово в этом году. Специально к приезду оркестр под руководством маэстро проделал колоссальную работу при подготовке программы.

«У любого дирижера есть каждодневная потребность в изучении новых сочинений. Я погрузился в обе культуры и понял, насколько серьезное музыкальное наследие мы имеем. Мне бы хотелось посвятить часть своей деятельности распространению этих колоссальных пластов музыки не только внутри республик, но и далеко за их пределами», – признался Дмитрий Крюков.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Интересно, что руководством было принято решение представить не только башкирскую национальную школу, но и татарстанскую.

«Мы восхищаемся той музыкой, которую играем. Не имеет никакого значения, татарская ли она, башкирская ли, еврейская, американская, европейская: будь то произведения Малера или Исмагилова, считаю, что, если эта музыка качественная, интересная, она должна быть исполнена. И надо сказать, что национальные сочинения производят огромное впечатление», – заметил гендиректор оркестра, заслуженный артист РБ Артур Назиуллин.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Программа возымела просветительский характер: оркестром были представлены как творческое наследие титанов академической музыки – основателей ведущих музыкальных вузов республик Загира Исмагилова и Назиба Жиганова, так и ключевых музыкантов и ныне действующих композиторов.

Причем сами исполнители не «разделили» творческое наследие по двум отделениям – «Башкирской лирической сюиты» Хусаина Ахметова «стояли» бок о бок со знаменитыми номера из сюиты из балеты «Шурале» Фарида Яруллина. Сами сочинения были подобраны так, что представили разные течения развития национальных музыкальных школ – от мифической симфонической поэмы «Золотой трон Гефеста» Валерия Скобелкина до божественной Шестой симфонии «Молитва» Рустэма Сабитова. Кстати, последняя явилась мировой премьерой на казанской сцене.

За помощью к составлению программы оркестр обратился к союзам композиторов обеих сторон.

«И хотя наша дружба насчитывает не одно десятилетие, впервые в истории республик один коллектив собрал в одном концерте сочинения татарских и башкирских композиторов. Эта программа показывает, насколько сильная духовная связь существует между ними, насколько национальные идеи подпитывают как ту, так и другую стороны. Это фантастическое ощущение», – поделилась мнением заслуженный деятель искусств РФ, народная артистка РБ, председатель Союза композиторов Башкортостана Лейла Исмагилова.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Концерт вызвал широкий резонанс среди творческой интеллигенции Татарстана и Башкортостана – в зале присутствовали представители обеих сторон. Такие встречи неизменно рождают новые идеи. По словам министра культуры РТ Ирады Аюповой, встреча с министром культуры Башкортостана Аминой Шафиковой вдохновила обе стороны для реализации нового проекта, о котором широкой общественности станет известно совсем скоро.

«Гастроли Национального симфонического оркестра РБ становятся феноменом для Татарстана. Звучащие сегодня полотна – это вверх композиторского искусства. Тот факт, что в наших народах остается такой след, дорогого стоит. Наша задача передать наши музыкальные традиции будущему поколению», – резюмировала Ирада Аюпова.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Уже сегодня в Государственном Большом концертном зале Сайдашева состоится еще один концерт коллектива. В этот раз прозвучат Первая симфония Густава Малера, увертюра к опере «Свадьба Фигаро» и Концерт для кларнета с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Партию кларнета исполнит сам Артур Назиуллин.