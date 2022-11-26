Нацпарк «Таганай»: гранитные великаны на пути к колодцу Вечной Молодости

Зима – лучшее время, чтобы посетить южноуральский национальный парк «Таганай» возле города Златоуста. Ради его бескрайних лесов, где сквозь снег пробиваются родники, причудливых скал, древних каменных рек и высоких гор корреспондент «Татар-информа» отправилась в путешествие на Южный Урал.

Белый ключ на «Подставке Луны»

Национальный парк «Таганай» расположен на западе Челябинской области. Парк был образован в начале 1991 года и позволил полностью сохранить в первозданном виде уникальные природные системы, включая реликтовые леса и горную тундру. С башкирского языка «Таганай» переводится как «Подставка луны», по другой версии происходит от башкирского «тыуган ай тау» – «восходящей луны гора», «гора молодого месяца».

Наше путешествие по парку началось с Центральной усадьбы, от которой идут две тропы. Верхняя, получившая в народе название «Пыхтун», – основная пешеходная тропа, впервые промаркированная почти двести лет назад, в 1825 году. Нижняя – Старая Киалимская дорога, самая длинная тропа нацпарка. Решили пойти по верхней. Перешли по мостику через речку Большая Тесьма, которая очень живописно бежит среди елей, поднялись по восточному склону хребта Большой Таганай и через 4,5 километра подошли к роднику Белый ключ, возле которого расположен одноименный туристический приют. Название родник получил из-за белого кварцита, которым покрыто дно. Это самый известный источник Таганая. Его вода прозрачная и вкусная – мягкость выше, чем у талого снега. И очень холодная – температура не превышает 3-4 градусов даже летом. В прошлом Белый ключ почитали как святой источник, около него стоял деревянный крест.

Приют расположен у подножия Двуглавой сопки. Гора получила такое название, потому что имеет две вершины – «Перья» и «Бараньи лбы». Часть дороги к ней лежит через заснеженный еловый лес, по узкой, протоптанной энтузиастами тропке. Шаг влево, шаг вправо – и ты по пояс в снегу. Но красота вокруг неописуемая! Затем тропка, петляя между огромными камнями и елками, уходит резко вверх по склону. Вот тут нужно быть крайне внимательным: щели, в которые можно провалиться, завалены снегом. Легко угодить в такую созданную природой ловушку.

Мы благополучно взбираемся на северную сопку. На вершине «Перьев» можно заметить остатки металлической вышки. Это был первый телевизионный ретранслятор Златоуста, установленный в 1958 году. Он принимал сигнал аж из Свердловска. Однако проработал недолго – до 1961 года.

«Долина сказок» на пути к вечной молодости

Ночевали мы в горном приюте «Белый ключ», а с утра направились в сторону Откликного гребня. Это одна из самых красивых гор Таганая, которая тянется более чем на 800 метров в длину. Издалека, в зависимости от угла зрения, гора напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлете морскую волну, то вытянутый гребешок. В этом месте принято кричать, чтобы услышать в ответ громкое множественное эхо. Отсюда и появилось название вершины — Откликной гребень. С северо-востока к нему прилегает плато Дьявола. Снега тут было немерено! Я провалилась так глубоко, что даже земли не коснулась.

Утром после ночевки в приюте «Гремучий ключ» выдвигаемся в сторону горы Круглица. По пути к ней есть удивительное место – «Долина сказок», где стоят скалы-великаны из гранита причудливых форм, которые напоминают чудесных зверей и персонажей народных сказаний. И, будто подтверждая волшебство этого места, на подходе к долине нас встретила лисица – красивая и почти не пугливая, она охотно позировала на камеру.

Подъем на Круглицу не из легких, но стоит того в любую погоду. Это самая высокая точка всего Таганайского массива, достигает 1178 метров. Пологой вершиной Круглица похожа на спящий вулкан, но это не так. На горе находится колодец Вечной Молодости. Говорят, кто сможет из него напиться, будет вечно молодым. Интересно, что на вершине вода закипает уже при 96 °С. Спускаться пришлось уже в темноте, по крутому склону, покрытому курумником и метровыми сугробами.

Реки из таганайского авантюрина

Утром следующего дня поднимаемся на метеостанцию Дальнего Таганая. Она работала в 1932-1992 годах, а сейчас в ней располагается турприют, где можно отдохнуть. С вершины открывается вид на Ицыл – «гору вечного ветра». Остаемся здесь переночевать, чтобы увидеть самый красивый рассвет в своей жизни. С высокогорья открывается удивительная панорама, а краски под восходящим солнцем невероятно ярки!

Обратную дорогу пересекают курумы — каменные реки, которые «стекают» со склонов хребта Таганай. Правильнее было бы сказать – самая большая Каменная река в мире. Ее протяженность 6 км, нигде в мире подобного нет. Она представляет собой россыпь огромных глыб авантюрина, при этом каждый камень весит 9-10 тонн. На Таганае в прошлом действовало несколько рудников и минеральных копей. Самый знаменитый здешний минерал – авантюрин, разновидность кварцита, ценный поделочный камень. Таганайский авантюрин даже получил свое название – таганаит. В Эрмитаже можно увидеть вазу, сделанную из него. Её размеры впечатляют: диаметр 246 см, высота 146 см, вес более 4 тонн.

На Таганае мы были не впервые. Но каждый раз он новый, он удивляет. Вот и в этот раз «Подставка луны» встретила нас сказочным лесом, сугробами по пояс, заснеженными елями, чистейшим горным воздухом и незабываемыми впечатлениями.

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