Национальный НПФ представил новый «ХАЛЯЛЬ пенсионный план» на KazanForum

Национальный НПФ презентовал концепцию нового инвестиционного продукта «ХАЛЯЛЬ пенсионный план» в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Ирина Акопджанова, генеральный директор фонда, выступила с докладом на секции «Финансовые технологии в исламских финансах, тренды и особенности» и рассказала о новом технологичном накопительном продукте, основанном на принципах исламских финансов. В настоящее время концепт представлен на одобрение совету улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

«ХАЛЯЛЬ пенсионный план» разработан фондом совместно с экспертами Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте (г. Казань). Новый инвестиционно-накопительный продукт полностью построен на этических принципах размещения капиталов, учитывает основные возможности и ограничения в исламских финансах. При разработке архитектуры продукта строго соблюдались запреты на незаконное обогащение, ростовщичество, сделки с социально-опасными продуктами (алкоголь, табак, игорный бизнес и т.д.) и высокорискованные финансовые операции. Кроме того, учитывались ограничения на производные финансовые инструменты (деривативы) и возможности получения прибыли на дозволенных направлениях бизнеса.

Ирина Акопджанова рассказала о том, как появилась концепция нового технологичного продукта: «В прошлом году в рамках проектирования ESG-стратегии Национального НПФ мы поставили перед собой амбициозную задачу — создать уникальные накопительные продукты, построенные на основе принципов ответственного, этического и социального инвестирования. Ключевым вектором разработки „ХАЛЯЛЬ-пенсионного плана“ было выбрано направление инвестиционных инструментов, соответствующих нормам и ограничениям ислама».

Национальный НПФ предусмотрел регулярный халяль-аудит и предоставление отчетности, постоянную поддержку клиентов со стороны Фонда и специалистов в области исламских финансов. Часть прибыли от нового продукта ННПФ планирует отчислять на благотворительность и социальные проекты. При этом, сохраняются все преимущества индивидуального пенсионного плана — гарантия защиты накоплений государством в пределах 2,8 млн руб. и возврат налоговых вычетов, в том числе по договорам в пользу близких родственников. Продукт регулируется со стороны Центрального Банка РФ, как и другие продукты Фонда.

«Инвестиции осуществляются исключительно в разрешенные инструменты, активы и продукты. Ядром портфеля станут консервативные инвестиции в недвижимость и реальный сектор экономики (ESG, халяль ПИФы и пр.), валюту, драгоценные металлы и акции крупнейших компаний России и Татарстана, соответствующих нормам ислама,» — подчеркнул Дмитрий Пятыгин, начальник инвестиционного отдела АО «Национальный НПФ».

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