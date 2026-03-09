news_header_top
Культура 9 марта 2026 08:16

Национальный музей Татарстана возобновит экспедиции для пополнения своих фондов

Национальный музей РТ намерен возобновить научно-исследовательские экспедиции по районам республики для пополнения своих фондов. Об этом в первом русскоязычном интервью рассказал новый директор музея Айрат Файзрахманов в рубрике «12 этаж» главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Это поездки по районам. Попробуем сделать первые шаги в этом году. Раньше это была активная деятельность. В связи с ограниченными фондовыми площадями эта деятельность практически свелась на нет. Фондовая экспедиция пополняла музейные фонды, а сейчас коллекция пополняется в основном за счет дарений», – пояснил Файзрахманов.

В стратегию развития музея и формирования фондов, также отметил он, войдет количественный показатель – миллион единиц хранения. Сейчас в фондах Национального музея РТ – более 920 тыс. единиц хранения.

Айрат Файзрахманов был назначен директором Национального музея РТ в ноябре 2025 года. Полностью интервью с ним читайте на сайте «Татар-информа».

