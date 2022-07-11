Национальный музей Татарстана представит выставку «Петровские корабелы» в Астрахани

Фото: Национальный музей Татарстана

12 июля Национальный музей Татарстана представит передвижной проект «Петровские корабелы» в Астрахани. Со стендовой выставкой местных жителей и гостей познакомят научный сотрудник Нацмузея, куратор проекта Анастасия Мокрополова и дизайнер проекта Анастасия Юсыпей. Об этом «Татар-информу» рассказала пресс-секретарь Национального музея Айгуль Галиева.

Выставочный проект посвящен истории кораблестроения и судоходства в эпоху Петра I и приурочен к 350-летию со дня рождения самодержца. Первыми выставку увидели посетители Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова, где она была представлена 7 июня. После Астраханского историко-архитектурного музея-заповедника проект отправится в Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Параллельно выставка открылась в Калининграде в Музее мирового океана.

Национальный музей — член Ассамблеи петровских музеев — неслучайно выбран куратором передвижного проекта. Казань того времени по праву считается колыбелью русского судостроения. Мастера строили корабли для петровского флота на Балтийском и Каспийском морях, в 1718 году было создано Казанское адмиралтейство. По этой причине Петр I выбрал Казань опорным пунктом в Персидском походе и лично посетил город в 1722 году.

Помимо Нацмузея Татарстана, экспонаты для выставки предоставили Государственный исторический музей (Москва), Музей мирового океана, (Калининград), музей-заповедник «Коломенское» (Москва),

Архангельский краеведческий музей, Нижегородский музей-заповедник, Нижний Новгород, Воронежский краеведческий музей.

«Этот проект — пример прекрасного межмузейного сотрудничества. Контент для выставки предоставили крупные музеи России, а принимают его в том числе те музеи, у которых небольшое собрание экспонатов, связанных с петровской эпохой. Подчеркну, что мы открыты для сотрудничества, список музеев, которые захотят разместить выставку у себя, может расширяться. Мы будем рады новым музеям, новым городам», — отметила гендиректор Национального музея Республики Татарстан Алиса Вяткина на встрече Ассамблеи петровских музеев в Воронеже, которая прошла 7 и 8 июля.

В программу ассамблеи была включена презентация четырех выставочных проектов и пленарное заседание. Как отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры Алла Манилова, сейчас по России курсируют более 30 выставочных проектов, связанных с Петром I. Все они были инициированы ассамблеей.

Ассамблея петровских музеев была создана в сентябре 2021 года по инициативе Минкультуры России и при поддержке Союза музеев России. В нее входят 115 музеев со всей страны — от Эрмитажа, музеев Московского Кремля, Петергофа до муниципальных музеев малых петровских городов. Татарстан в ассамблее представляет Нацмузей республики.