Национальный музей РТ присоединился к патриотической акции «Диктант Победы»

В Национальном музее РТ прошел «Диктант Победы». Международная патриотическая акция приурочена к окончанию Второй мировой войны. Одним из участников стала заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Татарстана Римма Ратникова.

«Сегодня важный день для нас всех. Мы собрались, чтобы почтить память всех тех, кто сражался, не жалея себя, для нашего будущего. Наша история обширна и неразрывна, я надеюсь, что с каждым годом „Диктант Победы“ будет восприниматься как дань памяти, которую мы должны чтить и не забывать», — рассказала она.

Также Ратникова отметила, что молодому поколению нужно рассказывать правду о Великой Отечественной войне, чтобы они не слышали искаженную информацию, которая меняет их представление о нашей родине и подвигах военных. Также она добавила, что молодые люди сегодня не особо знают историю России, но акция, она надеется, может привить им любовь к нашему Отечеству, и они будут глубже подходить к изучению прошлого страны.

Всего в Национальном музее в акции участвовали 20 человек. По окончании всем были выданы сертификаты. После завершения Ратникова поделилась своими впечатлениями от написания диктанта.

«Задания непростые, нужно глубоко знать историю нашей страны. Были вопросы, которые касались боевых действий, событий сражений, полководцев. Также вопросы про памятники, изобразительные искусства нашей страны», — рассказала она.

После участникам предложили посетить тематическую экскурсию «Письмо солдату», на которой они узнали о работе почты в Великую Отечественную войну. Организаторы показали присутствующим, как в военные годы собирали фронтовые посылки. Желающие написали письма-треугольники в дома престарелых.

Затем гости посетили масштабный раздел Национального музея «Татарстан в годы Великой Отечественной войны».

Участникам показали письма с фронта, вещи героев-фронтовиков, боевую технику, оружие и обмундирование, награды.

Акция «Диктант Победы» проводится оргкомитетом «Наша Победа», партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».