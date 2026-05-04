Национальный музей РТ подготовил специальную программу в майские праздники

В майские праздники Национальный музей Татарстана и его филиалы подготовили специальную программу.

С 1 по 10 мая в музее проходит специальный лекторий с участием приглашенных специалистов. Это заместитель главного архитектора города Казани Дарья Толовенкова, доктор биологических наук Нафиса Мингазова, заслуженный деятель искусств РТ Хамза Шарипов.

Квест «Дороги победы» пройдет 7 и 8 мая – на нем участники узнают об истории Казани в годы Великой Отечественной войны, погрузятся в атмосферу военных лет и увидят подлинные экспонаты. Завершится квест мастер-классом по созданию свечи из вощины как символа памяти и мира.

8 мая Национальный музей совместно со своим филиалом, Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проведет совместную программу ко Дню Победы «9 шагов к Победе». Во дворе Нацмузея гостей будут ждать девять точек с разным наполнением: трогательные сценки из жизни военного времени, чтение подлинных фронтовых писем, интерактивные площадки и мастер-классы, концерт военных песен и общий вальс Победы.

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны 9 мая пройдет цикл мероприятий «Этот день мы приближали как могли».

В Музее Горького и Шаляпина программа, посвященная Дню Победы, пройдет 10 мая.

В музее-квартире Мусы Джалиля 5 и 6 мая прочтут лекцию «И память, и подвиг, и боль на века...», посвященную подвигу татарского героя-поэта.

В Доме-музее Ленина 9 мая можно будет посетить «директорскую экскурсию» с заведующим домом-музеем – известным казанским краеведом Марком Шишкиным.

В Музее Салиха Сайдашева и татарской музыки 11 мая состоится концерт русской музыки. В программу включены произведения русской академической классики в исполнении учащихся Средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории.

В Доме татарской книги 6 мая состоится культурно-просветительская акция «Первые среды в Доме татарской книги». Тема акции – женские голоса в татарской литературе. В программе – дискуссия с писательницами, лекция, мастер-классы и камерный концерт. Позднее, 8 мая, пройдет пешеходная экскурсия «Литературный тыл» о литературной жизни Казани в годы Великой Отечественной войны и открытая читка переписки Шарифа Камала и его сына Юсуфа Байгильдеева «Юсеф хатлары». А 9 мая можно будет погрузиться в историю печатного дела и создать макет афиши с подлинными типографскими литерами в мастер-классе «Шрифтовая игра».

В музейно-образовательном центре «История юстиции» с 8 по 10 мая пройдут экскурсии «…и моя секира» с показом коллекции холодного оружия из фондов Национального музея РТ, «Защита суверенитета российского государства. История и современность» об угрозах, которым подвергалось Российское государство на протяжении своей истории, и «История российской юстиции» о ключевых понятиях «юстиция» и «законность», а также об истории органов юстиции России и Татарстана.

Акции и выставки ко Дню Победы с 1 по 9 мая пройдут и в музее Горького в селе Красновидово. Узнать подробнее о программах и графике работы музея и его филиалов в праздничные дни можно на сайте Национального музея Татарстана.