Назначен новый гендиректор Национального музея РТ

Приказом Министерства культуры Татарстана назначен новый генеральный директор Национального музея РТ.

Должность вверена Алисе Вяткиной, которая с декабря 2020 года была исполняющим обязанности гендиректора Национального музея РТ. О назначении Вяткиной «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского Нацмузея.

Предыдущим генеральным директором Национального музея РТ была Гульчачак Назипова. Она возглавляла главное хранилище ценностей республики с 2006 года.