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Культура
24 марта 2022  13:26
Оксана Романова

Назначен новый гендиректор Национального музея РТ

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Приказом Министерства культуры Татарстана назначен новый генеральный директор Национального музея РТ.

Должность вверена Алисе Вяткиной, которая с декабря 2020 года была исполняющим обязанности гендиректора Национального музея РТ. О назначении Вяткиной «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского Нацмузея.

Предыдущим генеральным директором Национального музея РТ была Гульчачак Назипова. Она возглавляла главное хранилище ценностей республики с 2006 года.

#Национальный музей РТ
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