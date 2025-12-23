Национальный музей РТ и его филиалы подготовили новогоднюю программу

В период зимних праздников в Национальном музее Республики Татарстан и его филиалах состоится ряд праздничных мероприятий.

С 16 декабря 2025 по 11 января 2026 года будет проходить выставка «Вокруг света». Там можно будет увидеть путь от древних масляных ламп и лучины до канделябров, керосиновых ламп, уличных фонарей и современных LED-технологий.

На музейном новогоднем представлении «Вокруг света» дети смогут пройти сказочный маршрут, который переносит в увлекательное путешествие по миру света и огня, раскрывая историю развития осветительных приборов – от первобытных факелов до современных электрических ламп.

30 декабря, 2 и 3 января состоится музейное занятие «Ее величество Тень. Из истории теневых театров». Участники занятия узнают о происхождении театра теней и о том, как своими руками устроить такой театр у себя дома.

С 22 по 26 декабря и с 5 до 10 января будет проводиться квест-экскурсия «Потерянная шкатулка».

На 25, 26, 29, 30 декабря и 3, 4, 8 января намечен мастер-класс «Бумага своими руками». В его рамках можно научится создавать новогоднюю открытку своими руками и познакомится с древним искусством изготовления бумаги.

27 декабря и 7 января на мастер-классе «Свеча желаний» можно будет создать собственную праздничную свечу.

С 16 по 29 декабря на новогоднем квесте-игре «Путь дракона» участники знакомятся с историей дракона Зиланта.

В музее Горького и Шаляпина ожидается культурно-просветительная программа «Горьковские елки», где дети смогут совершить увлекательное новогоднее путешествие в мир прошлого.

В музее Боратынского с 19 по 29 декабря организуют детский праздник «Рождество в доме Боратынских» – своеобразную реконструкцию рождественских дворянских елок конца XIX века. На празднике гости узнают, как «правильно» встречать Рождество и Новый год, что такое «святочный рассказ», как изготовить в подарок другу «ангела-хранителя», для чего нужно петь колядки и повязывать розовые ленты, какие желания может исполнить «конфетное дерево».

Кроме того, 2,4 и 10 января ожидается праздничная экскурсионная программа по дому Боратынских.

В музее Толстого до 11 января пройдут игровые праздники с созданием елочной игрушки. Участники праздничной программы отправятся в путешествие во времени – прямиком в Казань XIX века, где побывают на детском балу. Они также узнают о традициях празднования Рождества в семье и создадут елочную игрушку.

Насыщенная новогодняя программа ожидается в Доме татарской книги с мемориальной-квартирой Шарифа Камала. С 23 декабря по 9 января тут пройдут экскурсии, медитации для детей, мастер-классы по созданию коллажа из старых татарских журналов, плакатов с помощью литер, татарской новогодней открытки и написанию пожеланий с помощью каляма на старотатарской письменности, чаепитие, уроки по чтению для детей, лекции на тему литературы и музыки.

В доме-музее Ленина до 28 декабря пройдут экскурсионная программа с интерактивными элементами о семейных традициях празднования Рождества и Нового года в ХIХ веке.

Отдельно с 3 по 14 января в музее организуются детские новогодние елки.

В музее Янки Купалы в селе Печищи 19, 25, 26 декабря состоится интерактивная праздничная программа о традициях празднования католического Рождества. 6–18 января пройдет музыкально-фольклорная программа колядочных дней. 20–30 декабря, 3–9 января в музее имени белорусского писателя – новогодняя программа и знакомство с играми и забавами детей конца ХIХ – середина ХХ века. А 19 и 20 января посетители ознакомятся с новогодней выставкой, где будут представлены новогодние и рождественские открытки, елочные игрушки и маскарадные маски, костюм начала ХХ столетия, коллекция картин с зимними пейзажами, таксидермические скульптуры.

С 17 декабря по 14 января в музее Тукая пройдут экскурсии с рассказами о праздновании Нового года у татар в начале ХХ века. Вплоть до 30 декабря в стенах музея состоится интерактивный новогодний праздник с играми с Шурале в экспозиционных залах и с развлечениями у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В музее Горького в Красновидове с 28 декабря по 11 января пройдут мастер-классы по изготовлению детских новогодних игрушек, символа года, созданию рождественского ангела. Также запланировано лыжное экологическое путешествие, спортивные игры на свежем воздухе.