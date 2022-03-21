Национальный музей РТ готовится к присоединению дома-музея Ленина в Ленино-Кокушкино

Национальный музей РТ готовится пополнить число своих филиалов, присоединив дом-музей Ленина в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района РТ. Об этом «Татар-информу» стало известно из собственных источников, близких к музейному делу.

Дом-музей Ленина в Ленино-Кокушкино входит в историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино». Он расположен на территории почти 76 тысяч кв. м и включает в себя двухэтажный дом-усадьбу А.Д. Бланка (деда Владимира Ленина), летний дом-фигель, хозяйственные постройки и парк с деревьями, декоративными кустарниками, березовой рощей и элементами благоустройства. В музейный фонд входят 1638 экспонатов, причем большая их часть (1532 предмета) составляют основной фонд.

«Объединение, с одной стороны, — это нормально и полезно для общего управления. Есть мнение, что музей утрачивает всю свою самостоятельность и станет зависимым. Но ведь главное, чтобы у музеев была обеспеченность, чтобы в порядке поддерживались фонды и уникальные предметы. В этом плане централизованное управление должно быть более эффективным», – прокомментировала «Татар-информу» предстоящее слияние помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Национальный музей РТ в настоящее время включает 12 филиалов. В Казани это Музей Горького и Шаляпина, Литературный музей Габдуллы Тукая, Музей Салиха Сайдашева, Музей-квартира Мусы Джалиля, музей Каюма Насыри, дом-музей Ленина, Музей Боратынского, Музей Назиба Жиганова, Музей-мемориал Великой Отечественной войны, Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала, Музей Янки Купалы в селе Печищи и музей Горького в селе Красновидово.