Национальный музей РТ для египетской и античной коллекций создает Кабинет редкостей

В Национальном музее Татарстана появятся Кабинет редкостей и Зал одного экспоната. Об этом в первом русскоязычном интервью рассказал новый директор музея Айрат Файзрахманов в рубрике «12 этаж» главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«В начале апреля музей традиционно отмечает свой день рождения. К этой дате (музей основан 5 апреля 1894 – прим. Т-и) мы хотим открыть кабинет редкостей, в котором будут отражены старейшие коллекции – египетская и античная. Это предметы, относящиеся к династии фараонов, есть древнейшие вещи, связанные с культом. В античной коллекции есть, например, монеты Александра Македонского. Будем показывать подобное, ротируя предметы», – рассказал Файзрахманов.

Зачастую, констатировал он, люди даже не подозревают, что в Казани есть египетская коллекция.

«А посмотреть и увидеть Египет можно и у нас!» – подчеркнул директор Национального музея РТ.

Под Кабинет редкостей отведут небольшое пространство в несколько десятков метров.

Кроме того, музей планирует показывать отдельные особо раритетные предметы в специальном Зале одного экспоната. Такого рода предметы будут экспонировать в сопровождении с индивидуальным мультимедиа, демонстрируя экспонат в новом цветовом и даже звуковом решении. В настоящее время разрабатывается план смены экспозиции зала.

«У нас есть, например, каролингские мечи из Империи франков, которые были найдены в Булгаре. И есть картина XIX века Генриха Семирадского "Похороны руса в Булгаре" (написана по запискам арабского путешественника IX-X веков Ибн Фадлана – прим. Т-и). Вполне возможно, что это тот самый рус, викинг, захороненный с этими мечами. Или есть у нас в экспозиции средневековый замок Абу-Бекра – одного из искусных мастеров Булгара XI-XII века. Удивляешься, насколько утонченно могли делать тогда замки с надписями-благопожеланиями, интересным механизмом. А вроде бытовая вещь. И этот замок хочется отдельно показать и рассказать о нем и т. д.», – анонсировал Айрат Файзрахманов.