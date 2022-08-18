Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдам» создан в 2013 году в Казани.

На сегодняшний день фонд «Ярдам» не имеет аналогов в России и странах СНГ, это уникальная организация, на постоянной основе и без государственного финансирования занимающаяся реабилитацией незрячих.

Фонд является лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан 2018 года.

За годы работы мусульманского учебно-реабилитационного центра для инвалидов по зрению, слуху и с диагнозом ДЦП получили помощь 14,5 тысяч инвалидов. «Ярдам» оказал помощь на социальные нужды более 220 млн рублей.

Организованы занятия для слабослышащих: курсы по обучению языку жестов, психологическая реабилитация, консультативная помощь.

Работает Центр социальной помощи «Икрам», который занимается адресной помощью нуждающимся. Малоимущие и нуждающиеся семьи (многодетные, матери-одиночки, одинокие старики и инвалиды) ставятся на учет, и их регулярно навещают сотрудники Центра. В настоящее время на учете Центра «Икрам» находятся более 100 семей. На постоянной основе организована поддержка около 2000 малоимущим (продукты, одежда).

Работает Реабилитационный центр для наркозависимых, сотрудничающий с Национальным Антинаркотическим Союзом. Необходимо отметить, что данный Центр в своей работе по реабилитации наркозависимых использует метод «12-ти шагов», который используется и в других подобных центрах.

Отдельный приоритет фонда «Ярдам» – это дети: в 2015 году в Тюлячинском районе Республики Татарстан открыт Дом помощи сиротам.

Официальный сайт организации: https://yardemfond.ru