Национальный центр судостроения имени Крылова построят в России

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает «ТАСС».

Решение принято в рамках указа Президента России Владимира Путина от 2 декабря 2025 года. Новый центр создается на базе Крыловского государственного научного центра – одного из крупнейших научных учреждений в области кораблестроения и проектирования судов.

В учреждении планируется проводить фундаментальные и прикладные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники. Центр будет выполнять полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ключевым направлениям развития отрасли.

Также организация займется разработкой и обоснованием программ судостроения, а ее задача – объединить научный, конструкторский, технологический и кадровый потенциал ведущих профильных организаций для формирования задела и развития перспективных технологий в области морской техники.

О планах создания центра в апреле 2025 года сообщал помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Центр будет носить имя Алексея Крылова – выдающегося ученого, основоположника теории корабля. Он является автором многочисленных работ по теории магнитных и гироскопических компасов, артиллерии, механике, математике и астрономии. Крылов был трижды награжден орденом Ленина, удостоен звания Героя Социалистического Труда и стал лауреатом Сталинской премии 1941 года.