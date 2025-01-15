Национальные проекты в Татарстане профинансируют на 59 млрд рублей в 2025 году

На реализацию 12 национальных проектов в Татарстане в 2025 году выделят 59 млрд рублей. Такие данные привел заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине республики.

«В 2025 году в рамках реализации национальных проектов предусмотрено финансирование в рамках 59 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — порядка 24,6 млрд рублей», — сказал спикер.

На эти деньги планируется построить и капитально отремонтировать более 375 объектов в сферах здравоохранения (ФАПы, больницы, поликлиники), образования и социальной сферы (две новые школы в Казани и Набережных Челнах), благоустройства (более 50 общественных пространств и завершение рекультивации иловых полей в столице РТ).

С 2019 по 2024 год на национальные проекты в Татарстане было направлено около 228 млрд рублей, в том числе 160 млрд рублей – из федерального бюджета и 68 млрд – из республиканского.

Ранее стало известно, что на ближайшие три года на нацпроекты в Татарстане выделят 160 млрд рублей.