Национальные исследования качества образования пройдут в 20 школах Татарстана

В 20 школах Татарстана пройдут национальные сопоставительные исследования качества общего образования. Предполагается, что в НИКО-2024 примут участие 1617 обучающихся 8 и 10 классов из 11 муниципалитетов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Исследования пройдут 15 и 17 октября. Для участия в НИКО Рособрнадзором отобрано 520 школ из 55 субъектов РФ. Участниками НИКО-2024 являются обучающиеся 8 и 10 классов, их родители, представители администрации образовательных организаций, педагогические работники», – говорится в сообщении.

Исследование представляет собой компьютерное анкетирование. Его продолжительность для школьников составляет 90 минут, для учителей и администрации образовательных организаций – 15-20 минут, для родителей –10-15 минут.

Национальные исследования качества образования проводятся с 2014 года по инициативе Рособрнадзора. Результаты анкетирования обрабатываются в обобщенном виде, данные участников опроса – анонимны. Оценка за участие в исследовании не ставится.

Исследования проводятся для развития единого образовательного пространства в России, совершенствования общероссийской системы оценки качества образования, выявления воспитательного потенциала школ. Кроме того, они необходимы для определения и решения проблем с помощью федеральных, региональных, муниципальных и школьных программ.