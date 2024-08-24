Национальные цели и поддержка СВО: автобусный марафон приехал в Зеленодольск

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» сегодня прибыл в Зеленодольский район Татарстана. Его участники встретились с жителями муниципалитета в местном Дворце культуры, обсудили их предложения и проблемные вопросы, а также определили приоритетные направления работы на ближайшие годы.

Участниками встречи стали заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Татарстана Юрий Камалтынов, директор ООО «МатурЗД» Рузиля Тимергалеева, генеральный директор АО «Судостроительная корпорация „Ак Барс“» Ренат Мистахов.

Кроме того, участие в мероприятии принял глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Модератором и участником встречи выступил генеральный директор ТРК «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Глава муниципалитета рассказал о проектах, которые реализуются в Зеленодольском районе, подвел итоги прошедшей пятилетки и поразмышлял о планах на будущее. Помимо этого, Афанасьев напомнил, что сейчас зеленодольцы оказывают активную помощь участникам специальной военной операции и их семьям, а также жителям новых территорий России.

«Работа по поддержке наших бойцов на СВО организована, и наши люди делают ее искренне. Нам не приходится кого-то уговаривать, о чем-то просить. Мы увидели многих людей по-новому, у нас много энтузиастов. <…> Мы регулярно формируем гумконвои, отправляем их в зону спецоперации. Крайний гумконвой я сопровождал лично. Мы посетили наших ребят в Волновахе, Макеевке, Лисичанске и привезли всё необходимое согласно их запросу. В ближайшее время будет сформирован еще один гумконвой. Я благодарю всех за работу, очень приятно видеть, как она нас всех объединяет», — заявил он.

Юрий Камалтынов в свою очередь рассказал об успехах Татарстана, достигнутых за последние годы, а также обратил внимание на роль Зеленодольского района в развитии республики.

«Надо сказать, что, несмотря на все сложности сегодняшнего времени, на все вызовы, на ту сложнейшую экономическую ситуацию, которая сложилась в связи с введением огромного количества санкций, республика за пять лет довольно успешно продвинулась в своем развитии. Достаточно сказать, что по итогам прошлого года валовой региональный продукт достиг уникальной цифры 4 трлн 300 млрд рублей», — отметил Камалтынов.

Высокие показатели достигнуты по производству продукции сельского хозяйства, активно развиваются машиностроительный и химический комплексы. Мощное развитие получила социальная сфера — в рамках национальных проектов было построено более 1,6 тыс. социально-культурных объектов. Зеленодольские заводы имени Горького и Серго участвуют в реализации национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

«Если раньше речь шла о технологическом суверенитете, то теперь стоит задача технологического лидерства. Страна должна стать четвертой экономикой в мире, и наши предприятия в республике активно этому способствуют», — заключил он.

Зеленодольцы, обращаясь к участникам марафона, дали им различные наказы и задали особенно волнующие их вопросы. Спикеры пообещали прислушаться и учесть пожелания при формировании проектов на ближайшие годы.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Материал подготовлен при участии Владимира Витовского.